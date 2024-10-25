26 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kelimenin tam anlamıyla iş bitirici olacaksın. Sorunlara pratik çözümler bulan, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünüp düzeni sağlayan ve mükemmeli hedeflemenin ötesinde elde eden taraf olacaksın. Detayları görmek kadar büyük resme odaklanmayı da unutmadığın bir güne başlıyoruz. İstediğini elde etmek için objektif ve eleştirel bir tavır da takınacaksın.

Güneş ile Mars arasındaki güçlü enerji, üstlendiğin tüm sorumlulukların üstesinden gelmeni sağlayacak. Ama daha da önemlisi, harekete geçmek konusunda motivasyonunu arttıracak. Yani uzun zamandır aklındaki o iş için harekete geçeceksin. İlk adımlarını atarak ilerleyeceksin.

Bugün tek dikkat etmen ise eleştiren bakışların! Çünkü motivasyonunu arttıracak yapıcı eleştirileri de dikkate almalı, başarını kabul etmelisin. Benzer bir durumdan ilişkilerinde de söz etmek mümkün. Sevdiklerinin sana güvendiğine ve sadakatlerine inan. Böylece artık kendini daha rahat hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...