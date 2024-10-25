26 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sahne senin! Karizman ve öz güvenin ile iş hayatında kendini göstermenin tam zamanı. Güneş ile Mars arasındaki güçlü çekim, sana herkesin dikkatini çekmeni saglayacak bir enerji veriyor. Bu dönemde sözlerin her zamankinden çok daha etkili olacak. Tatlı sözler, kendinden emin bir tarz ve keskin bakışlarla etkileyeceğin neredeyse hiç kimse yok.

Tam da bu noktada bugün gücünü dikkatli ve doğru kullanmalısın. Enerjini iyi yönetmeli, otoriter ya da fazla güvenli olma tuzağına düşmemelisin. Bunun yerine gerçek bir lider gibi hareket etmelisin. Kişilere güven veren bir tarz ile özellikle finansal ortaklıklar için gereken güven bağını kurmalısın. Böylece iş hayatında maddi ve manevi anlamda güçlendiğin bir döneme gireceksin.

Peki ya aşk? İşte burası biraz karışık... Kalbin başkasında, aklın başkasında olabilir! Mantığın ile duyguların çalışırsa kazanan kalbin olsun. Çünkü aşk seni güzelleştirecek, renklerini daha da ortaya çıkaracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...