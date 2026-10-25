26 Ekim – 1 Kasım Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Başkent Ankara'da ekim ayının son haftası, dev Halloween festivalleri ve güçlü alternatif sahnelerin enerjisiyle adeta yanıp tutuşuyor.
Melankoli: 27 Ekim Salı 21.21'de Haymatlos Mekan'da dinleyicilerle buluşuyor.
EGE!: 27 Ekim Salı 22:00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sahnede.
Lumera Trio Sezen Aksu Şarkıları: 28 Ekim Çarşamba günü Çankaya Sahne'de enstrümantal bir şölen yaşatıyor.
İstanbulites: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de Kulüp Müjgan'da dinleyicilere keyifli bir akşam sunuyor.
Particles @Fink: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de Fink Bestekar'da alternatif tınılarıyla yerini alıyor.
Dert Etme: 28 Ekim Çarşamba 22.00'de İcaz Restoran'da samimi bir dinleti sunuyor.
Samet Kardeşler & Sıla Şahin: 28 Ekim Çarşamba 23.30'da Avalon Ankara'da sahnede.
Duayen & Lithium: 29 Ekim Perşembe 20.30'da Haymatlos Mekan'da performans sergiliyor.
Bedo: 29 Ekim Perşembe 22.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.
Umut Kaya: 30 Ekim Cuma 20.00'de Kafka Bar & Bistro'da eğlenceli rock repertuvarını sunuyor.
Pandami Music: 30 Ekim Cuma 21.00'de Kulüp Müjgan'da benzersiz enerjisiyle yer alıyor.
Furkan Halıcı: 1 Kasım Pazar 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sahne alıyor.
Cengiz Kaçan feat E-Pop: 1 Kasım Pazar 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da sahnede devleşiyor.
CAPITAL : Halloween Festivity 2: 27 Ekim Salı 19.00'da IF Performance Hall Tepe Prime'da korku ve eğlenceyi bir araya getiriyor.
Retro Halloween Party: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da nostaljiyi cadılar bayramıyla harmanlıyor.
Bloody Capital: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de JW Marriott Ankara'da benzersiz bir deneyim yaşatıyor.
Halloween DanceFloor: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta dans pistini titretiyor.
Day Of The Dead: 30 Ekim Cuma 17.00'de Ankara HiltonSA'da Meksika kültürünün renkli atmosferini Ankara'ya taşıyor.
BIG HALLOWEEN FESTIVITY: 30 Ekim Cuma 19.00'da Ankara Milyon Event Hall'da devasa bir parti vadediyor.
Halloween Özel Türkçe Pop Partisi: 30 Ekim Cuma 20.00'de JW Marriott Ankara'da.
THE WEEKND TRIBUTE SHOW - MARCOS KENEDY: 30 Ekim Cuma 20.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da dünya starının hitlerini canlandırıyor.
Halloween Night | Highlife Live Performance: 30 Ekim Cuma 20.00'de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde.
Halloween Weekend | Masks & Suits: 30 Ekim Cuma 20.00'de LePorte Restaurant & Cocktail'de şık bir konsept parti sunuyor.
Ankara Halloween Partisi '2026': 30 Ekim Cuma 20.30'da IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta korku dolu anlar yaşatıyor.
Halloween Party: 30 Ekim Cuma 21.00'de Route Ankara Sahnesi'nde.
Halloween Weekend | The Purge: 30 Ekim Cuma 23.30'da mmbr'da arınma gecesi temasıyla heyecanı zirveye taşıyor.
Ankara Halloween Festival IV: 31 Ekim Cumartesi 15.00'te ODTÜ MD Vişnelik'te tüm gün sürecek devasa bir festival sunuyor.
Halloween Partisi: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de Route Ankara Sahnesi'nde.
Halloween Weekend | Obsession: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de LePorte Restaurant & Cocktail'de.
Blood Moon Carnival: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara'da karnaval ruhunu cadılar bayramıyla buluşturuyor.
Halloween Edition - Büyük Üniversite Öğrencileri Buluşması 6: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.
Dejavu 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Ankara Milyon Event Hall'da milenyum enerjisini geri getiriyor.
90'lar Cadılar Diskosu: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.
Halloween: 31 Ekim Cumartesi 22.00'de Pixel'de elektronik ritimlerle gecenin karanlığını dağıtıyor.
Halloween Weekend | Scary Movie: 31 Ekim Cumartesi 23.30'da mmbr'da korku filmi tadında bir gece vadediyor.
Avalon Halloween Party: 31 Ekim Cumartesi 23.30'da Avalon Ankara'da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiriyor.
Altı Üstü Halloween Partisi: 1 Kasım Pazar 20.00'de Altı Üstü Bar'da haftanın kapanış partisini yapıyor.
Halloween Grooves: 1 Kasım Pazar 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta.
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