26 Ekim – 1 Kasım Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken sahneler sadece müzikle değil, birbirinden renkli ve iddialı 'Cadılar Bayramı' (Halloween) partileriyle de dolup taşıyor! 26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de temposu hiç düşmeyen bir program sizi bekliyor. Mabel Matiz'den Sagopa Kajmer'e, Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan Blok3'e kadar yıldız isimlerin konserleri ile şehrin en popüler mekanlarındaki korku temalı eğlenceler bu haftaya damgasını vuracak.

Peki en iyi Cadılar Bayramı partisi nerede? Bu hafta hangi konserler var? Nerede canlı müzik dinlenir? İşte 26 Ekim – 1 Kasım konser ve etkinlik rehberiniz hazır!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.