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26 Ekim – 1 Kasım Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

26 Ekim – 1 Kasım Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 22:53
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Ekim ayının son günlerine yaklaşırken sahneler sadece müzikle değil, birbirinden renkli ve iddialı 'Cadılar Bayramı' (Halloween) partileriyle de dolup taşıyor! 26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de temposu hiç düşmeyen bir program sizi bekliyor. Mabel Matiz'den Sagopa Kajmer'e, Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan Blok3'e kadar yıldız isimlerin konserleri ile şehrin en popüler mekanlarındaki korku temalı eğlenceler bu haftaya damgasını vuracak.

Peki en iyi Cadılar Bayramı partisi nerede? Bu hafta hangi konserler var? Nerede canlı müzik dinlenir? İşte 26 Ekim – 1 Kasım konser ve etkinlik rehberiniz hazır!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara'da ekim ayının son haftası, dev Halloween festivalleri ve güçlü alternatif sahnelerin enerjisiyle adeta yanıp tutuşuyor.

Pop, Rock & Ana Akım

  • Koray Candemir: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da rock müziğin sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • TNK: 29 Ekim Perşembe 21.45'te SoldOut Performance Hall Ankara'da güçlü performansıyla sahnede parlıyor.

  • Çelik ve DJ Hakan Küfündür ile 90'lar Türkçe Pop Parti: 30 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da 90'ların ruhunu ateşliyor.

  • Köfn: 30 Ekim Cuma 21.00'de Jolly Joker Ankara'da elektronik pop rüzgarları estiriyor.

  • Elif Böcekli - Zamansız Şarkılar: 30 Ekim Cuma 21.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center - The Clubhouse Jazz Bar'da nostaljik bir dinleti sunuyor.

  • Ceylan Ertem - Sezen Aksu Tribute: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da Sezen Aksu'nun efsanevi şarkılarına can veriyor.

  • Can Ozan: 1 Kasım Pazar 19.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde akustik hitleriyle mest ediyor.

  • SECOND: 1 Kasım Pazar 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da yüksek enerjili bir konser veriyor.

Alternatif Sahne, Rap, Akustik & Klasik Müzik

  • Melankoli: 27 Ekim Salı 21.21'de Haymatlos Mekan'da dinleyicilerle buluşuyor.

  • EGE!: 27 Ekim Salı 22:00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sahnede.

  • Lumera Trio Sezen Aksu Şarkıları: 28 Ekim Çarşamba günü Çankaya Sahne'de enstrümantal bir şölen yaşatıyor.

  • İstanbulites: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de Kulüp Müjgan'da dinleyicilere keyifli bir akşam sunuyor.

  • Particles @Fink: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de Fink Bestekar'da alternatif tınılarıyla yerini alıyor.

  • Dert Etme: 28 Ekim Çarşamba 22.00'de İcaz Restoran'da samimi bir dinleti sunuyor.

  • Samet Kardeşler & Sıla Şahin: 28 Ekim Çarşamba 23.30'da Avalon Ankara'da sahnede.

  • Duayen & Lithium: 29 Ekim Perşembe 20.30'da Haymatlos Mekan'da performans sergiliyor.

  • Bedo: 29 Ekim Perşembe 22.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Umut Kaya: 30 Ekim Cuma 20.00'de Kafka Bar & Bistro'da eğlenceli rock repertuvarını sunuyor.

  • Pandami Music: 30 Ekim Cuma 21.00'de Kulüp Müjgan'da benzersiz enerjisiyle yer alıyor.

  • Furkan Halıcı: 1 Kasım Pazar 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sahne alıyor.

  • Cengiz Kaçan feat E-Pop: 1 Kasım Pazar 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da sahnede devleşiyor.

Halloween Partileri, Konsept Geceler & DJ Şovları

  • CAPITAL : Halloween Festivity 2: 27 Ekim Salı 19.00'da IF Performance Hall Tepe Prime'da korku ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

  • Retro Halloween Party: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da nostaljiyi cadılar bayramıyla harmanlıyor.

  • Bloody Capital: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de JW Marriott Ankara'da benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

  • Halloween DanceFloor: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta dans pistini titretiyor.

  • Day Of The Dead: 30 Ekim Cuma 17.00'de Ankara HiltonSA'da Meksika kültürünün renkli atmosferini Ankara'ya taşıyor.

  • BIG HALLOWEEN FESTIVITY: 30 Ekim Cuma 19.00'da Ankara Milyon Event Hall'da devasa bir parti vadediyor.

  • Halloween Özel Türkçe Pop Partisi: 30 Ekim Cuma 20.00'de JW Marriott Ankara'da.

  • THE WEEKND TRIBUTE SHOW - MARCOS KENEDY: 30 Ekim Cuma 20.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da dünya starının hitlerini canlandırıyor.

  • Halloween Night | Highlife Live Performance: 30 Ekim Cuma 20.00'de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde.

  • Halloween Weekend | Masks & Suits: 30 Ekim Cuma 20.00'de LePorte Restaurant & Cocktail'de şık bir konsept parti sunuyor.

  • Ankara Halloween Partisi '2026': 30 Ekim Cuma 20.30'da IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta korku dolu anlar yaşatıyor.

  • Halloween Party: 30 Ekim Cuma 21.00'de Route Ankara Sahnesi'nde.

  • Halloween Weekend | The Purge: 30 Ekim Cuma 23.30'da mmbr'da arınma gecesi temasıyla heyecanı zirveye taşıyor.

  • Ankara Halloween Festival IV: 31 Ekim Cumartesi 15.00'te ODTÜ MD Vişnelik'te tüm gün sürecek devasa bir festival sunuyor.

  • Halloween Partisi: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de Route Ankara Sahnesi'nde.

  • Halloween Weekend | Obsession: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de LePorte Restaurant & Cocktail'de.

  • Blood Moon Carnival: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara'da karnaval ruhunu cadılar bayramıyla buluşturuyor.

  • Halloween Edition - Büyük Üniversite Öğrencileri Buluşması 6: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Dejavu 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Ankara Milyon Event Hall'da milenyum enerjisini geri getiriyor.

  • 90'lar Cadılar Diskosu: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Halloween: 31 Ekim Cumartesi 22.00'de Pixel'de elektronik ritimlerle gecenin karanlığını dağıtıyor.

  • Halloween Weekend | Scary Movie: 31 Ekim Cumartesi 23.30'da mmbr'da korku filmi tadında bir gece vadediyor.

  • Avalon Halloween Party: 31 Ekim Cumartesi 23.30'da Avalon Ankara'da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiriyor.

  • Altı Üstü Halloween Partisi: 1 Kasım Pazar 20.00'de Altı Üstü Bar'da haftanın kapanış partisini yapıyor.

  • Halloween Grooves: 1 Kasım Pazar 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de ekim ayının son haftası, ünlü isimlerin devasa sahnelerdeki güçlü performansları ve şehrin dört bir yanına yayılan tematik Cadılar Bayramı partileriyle unutulmaz anılar biriktiriyor.

Dev İsimler, Pop & Rock

  • HiraiZerdüş 'Göğe Bak Benimle': 27 Ekim Salı 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda duygu yüklü sesiyle İzmir'i büyülüyor.

  • Nevzat Ak: 28 Ekim Çarşamba 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de sahnede.

  • Cem Belevi (Yemekli Gala): 30 Ekim Cuma 20.30'da Balçova Termal Otel'de şık bir yemek eşliğinde hit şarkılarını söylüyor.

  • Çakal: 30 Ekim Cuma 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yükselen yıldız enerjisiyle hayranlarıyla buluşuyor.

  • Ayşegül Aldinç: 30 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall'da zamansız şarkılarıyla efsanevi bir şov sunuyor.

  • Mehmet Erdem: 30 Ekim Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de puslu sesiyle dinleyicileri mest ediyor.

  • Ozbi: 31 Ekim Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de rap ve şiiri harmanlıyor.

  • Emre Aydın: 31 Ekim Cumartesi 22.45'te Ooze Venue'de melankolik rock parçalarını dev bir koro eşliğinde söylüyor.

  • Murda: 1 Kasım Pazar 18.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de listeleri altüst eden parçalarıyla hafta sonunu kapatıyor.

Alternatif Sahne, Akustik, Rap & Etkinlikler

  • Canlı Müzik: 27 Ekim Salı 20.30'da PENGUEN Kültür Sanat Bistro & Comedy Club'ta.

  • Başar Keklik: 27 Ekim Salı 21.45'te SoldOut Performance Hall'da.

  • Gökçe Eyüpgiller Canlı Performans: 28 Ekim Çarşamba 20.00'de Gili Ege Perla'da.

  • Deli Cihan ve Ekibi - Yer Yerinden Oynayacak!: 28 Ekim Çarşamba 20.30'da PENGUEN Kültür Sanat Bistro & Comedy Club'ta.

  • İbrahim Sarıpınar: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Yasak Helva: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de Monk Community'de.

  • Arem & Arman: 28 Ekim Çarşamba 22.30'da Ooze Venue'de ritmi yükseltiyor.

  • ERAY067 & MANSUR: 29 Ekim Perşembe 18.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de rap sahnelerinin temposunu tutuyor.

  • 29 Ekim Etkinliği: 29 Ekim Perşembe 21.00'de PENGUEN Kültür Sanat Bistro & Comedy Club'ta.

  • AYDEED: 30 Ekim Cuma 21.00'de Ooze Venue'de performans sergiliyor.

  • Ege'nin İki Yakasının Ezgileri: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de Bi'Kahve Bi'Sahne'de iki yakanın tınılarını buluşturuyor.

  • Candles and Echoes: Golden Swan: 31 Ekim Cumartesi 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şık ve büyülü bir bale ve müzik gecesi sunuyor.

  • Tolga Bilgin Ensemble: 1 Kasım Pazar 20.00'de Datdadadat'ta sahnede.

  • Akustik Karadeniz Dinletisi: 1 Kasım Pazar 20.00'de Bi'Kahve Bi'Sahne'de kemençe tınılarını dinleyicilere ulaştırıyor.

Halloween Partileri, Konsept Geceler & DJ Performansları

  • AKDO : THE ROYAL HALLOWEEN: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de Cliff Venue'de kraliyet konseptli korku partisi veriyor.

  • Halloween Night | The Weeknd Tribute: 28 Ekim Çarşamba 22.30'da Kalt Izmir'de.

  • Sinestezi: 28 Ekim Çarşamba 22.45'te Old Pal Pub'da.

  • Scaryland Halloween Night İzmir: 29 Ekim Perşembe 20.00'de Ooze Venue'de.

  • Scaryland Private | Dome Alsancak | Halloween İzmir: 29 Ekim Perşembe 20.00'de Dome Alsancak'ta korku dolu bir ambiyans yaşatıyor.

  • SCARYLAND AFTER | QM | HALLOWEEN İZMİR: 29 Ekim Perşembe 23.30'da Question Mark'ta after parti deneyimi sunuyor.

  • Halloween: 30 Ekim Cuma 19.30'da BNB Garden (Bearnbeer - İnciraltı)'nda açık havada keyifli bir korku gecesi.

  • Halloween Costume Party: 30 Ekim Cuma 20.00'de Community Hub - İzmir Şubesi'nde.

  • OFF ZONE Halloween Night: 30 Ekim Cuma 20.00'de Dükkan İzmir'de.

  • HAPPY HALLOWEEN 2026: 30 Ekim Cuma 20.00'de The Four's Pub Buca'da.

  • Halloween Experience w/ LIL ZEY: 30 Ekim Cuma 22.00'de Cliff Venue'de dev rapçinin katılımıyla cadılar bayramı coşkusu yaşatıyor.

  • Halloween at the Factory: 31 Ekim Cumartesi 18.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda.

  • Support Your Local Artist: Halloween Session: 31 Ekim Cumartesi 19.00'da Rene Lokal'de.

  • REBETİKO KORDELİO 'YUNAN YEMEKLERİ VE GECESİ': 31 Ekim Cumartesi 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde nostaljik müzikli yemek şöleni yaşatıyor.

  • The Dark Dinner | Gili: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de Gili Ege Perla'da korku konseptli akşam yemeği deneyimi sunuyor.

  • Cadılar Bayramı Holloween: 31 Ekim Cumartesi 20.30'da PENGUEN Kültür Sanat Bistro & Comedy Club'ta.

  • Enteresan Bir Halloween | Popüler Kültür: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Datdadadat'ta.

  • Feel The Love 90's - Halloween Edition: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Renaissance Izmir Hotel / SkyFire Restaurant'ta nostaljiyle cadılar bayramını harmanlıyor.

  • HALLOWEEN NIGHT: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Old Pal Pub'da.

  • Hallowen Party 90's-00's - DJ Hakan Küfündür: 31 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall'da dans pistini canlandırıyor.

  • Dia de Muertos | Kovan Myvia: 1 Kasım Pazar 15.00'te MyVia Kovan - Bornova'da Meksika temalı kutlamasıyla rengarenk anlar yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da bu hafta sevilen müzisyenlerin enerjisi, açık hava buluşmaları ve sonbahara eşlik eden muazzam Cadılar Bayramı partileriyle doruğa tırmanıyor.

Pop, Rock & Rap Sahnesi

  • Stap: 27 Ekim Salı 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da rap ritimleriyle tempoyu ayarlıyor.

  • Tuğkan: 28 Ekim Çarşamba 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da akustik şarkılarıyla duygusal bir gece yaşatıyor.

  • Şanışer & Sokrat St: 29 Ekim Perşembe 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da güçlü sözleriyle rap fırtınası estiriyor.

  • İbrahim Sarıpınar: 29 Ekim Perşembe 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da sahnede.

  • Mabel Matiz: 30 Ekim Cuma 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz şarkılarını benzersiz estetiğiyle sahneye taşıyor.

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 31 Ekim Cumartesi 20.30'da BAOB Sahne'de dinleyicilerle buluşuyor.

  • Sagopa Kajmer: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce kişiyle tek yürek dev bir koro kuruyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 31 Ekim Cumartesi 21.30'da Hayal Kahvesi Bursa'da en sevilen şarkılarıyla coşkuyu artırıyor.

  • Kobra Murat: 31 Ekim Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da renkli bir performans sergiliyor.

  • Mavi: 1 Kasım Pazar 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da sahnede devleşiyor.

Halloween Partileri

  • Halloween Party: 28 Ekim Çarşamba 23.30'da Deli Sahne Bursa'da erken cadılar bayramı coşkusunu başlatıyor.

  • Halloween Party: 30 Ekim Cuma 20.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da maskeli korku gecesini başlatıyor.

  • Halloween Night: 30 Ekim Cuma 21.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da eğlenceyi sabahın ilk saatlerine taşıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Öğrenci kenti Eskişehir, ekim ayını 90'lar nostaljisiyle, devasa Halloween partileriyle ve enerjisi hiç tükenmeyen sanatçıların muazzam şovlarıyla kapatıyor.

  • Gülçin Ergül: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de İzole'de iddialı şovu ve danslarıyla sahnede.

  • HALLOWEN PARTY of Sosyaleski: 28 Ekim Çarşamba 21.00'de Campus Eskişehir'de üniversitelileri buluşturuyor.

  • Cem Adrian: 28 Ekim Çarşamba günü Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de sesiyle sınırları aşıyor.

  • Dejavu 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 30 Ekim Cuma 21.00'de Milyon Performance Hall Eskişehir'de milenyum pop şarkılarıyla eğlendiriyor.

  • Yasak Helva: 30 Ekim Cuma 21.00'de İzole'de sahnede yer alıyor.

  • Şehinşah: 30 Ekim Cuma 21.30'da Holly Garden Eskişehir'de rap coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Yüksek Sadakat: 30 Ekim Cuma 22.30'da Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de rock enerjisiyle unutulmaz anlar yaşatıyor.

  • Umut Kaya: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de İzole'de eğlenceli rock repertuvarını sergiliyor.

  • Çalgını Al Gel: 31 Ekim Cumartesi 20.00'de Mahfil Sahne'de samimi bir müzik ziyafeti veriyor.

  • Blok3: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde patlayan hitleriyle binleri coşturuyor.

  • Halloween with Pango: 31 Ekim Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de korku ve eğlence dolu harika bir parti sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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