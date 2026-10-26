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26 Ekim - 1 Kasım 2026 Dünyada, Türkiye'de, Ekonomide ve Hayatımızda Neler Değişiyor?

etiket 26 Ekim - 1 Kasım 2026 Dünyada, Türkiye'de, Ekonomide ve Hayatımızda Neler Değişiyor?

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.10.2026 - 19:25
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Güç mücadeleleri, ekonomik hesaplaşmalar, geçmişten gelen sorunlar ve önemli kararlarla dolu bir hafta

26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftası, astrolojik açıdan yılın dikkat çekici dönemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzünde yaşanan gezegen hareketleri, ekonomik güvenlik, güç mücadeleleri, uluslararası ilişkiler, finansal kararlar ve bireysel hayatlarımızdaki önemli meseleleri ön plana çıkarıyor. Özellikle Boğa burcundaki Dolunay, Akrep burcundaki Merkür retrosu, Terazi burcundaki Venüs retrosu ve Güneş ile Plüton arasındaki sert açı, hem toplumsal hem de kişisel düzeyde geçmişten gelen sorunların yeniden değerlendirilmesini simgeliyor. Bu hafta yeni gelişmeler kadar geçmişte alınmış kararların sonuçları da önem kazanıyor. Ekonomik dengeler, yönetim anlayışları, uluslararası ilişkiler ve insanların gelecek kaygıları astrolojik yorumların merkezinde yer alıyor.

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Gökyüzünde Güneş Akrep burcunda ilerlerken Mars ve Jüpiter Aslan, Satürn ve Neptün Koç, Uranüs İkizler, Plüton ise Kova burcunda bulunuyor.

Gökyüzünde Güneş Akrep burcunda ilerlerken Mars ve Jüpiter Aslan, Satürn ve Neptün Koç, Uranüs İkizler, Plüton ise Kova burcunda bulunuyor.

Merkür, Venüs, Satürn, Uranüs ve Neptün geri hareketlerini sürdürüyor. Bu kadar çok gezegenin retro hareketinde olması, astrolojik açıdan geçmişin yeniden gündeme gelmesi, tamamlanmamış işlerin ele alınması ve mevcut düzenin sorgulanması anlamına geliyor. Bir tarafta değişim ve yenilenme isteği bulunurken diğer tarafta ekonomik, siyasi ve toplumsal düzeni koruma çabası dikkat çekiyor. Haftanın genel atmosferinde güvenlik ihtiyacı, kontrol arzusu ve belirsizliklere karşı önlem alma düşüncesi ağırlık kazanıyor.

26 Ekim'de Boğa burcunun yaklaşık 2 derecesinde gerçekleşen Dolunay, haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Boğa burcu astrolojide para, üretim, tarım, toprak, gıda, maddi güvenlik ve sahip olduğumuz kaynaklarla ilişkilendirilir. Karşısındaki Akrep burcu ise bankaları, borçları, vergileri, kredileri, ortak gelirleri ve büyük finansal kaynakları temsil eder. Bu nedenle Dolunay, dünya genelinde ekonomik güvenlik ve kaynakların paylaşılması konularını gündeme taşıyan bir astrolojik gösterge olarak değerlendirilebilir. Ülkelerin borç yükleri, enerji kaynakları, tarımsal üretim, gıda fiyatları ve finansal sistemin dayanıklılığı daha fazla tartışılabilir. Özellikle halkın alım gücü ile ekonomik kurumların kararları arasındaki ilişki dikkat çekebilir. Ekonomik büyümenin toplumun farklı kesimlerine nasıl yansıdığı ve kaynakların ne kadar adil paylaşıldığı önemli bir tartışma konusu hâline gelebilir.

Türkiye açısından Boğa Dolunayı, enflasyon, hayat pahalılığı, temel tüketim ürünleri, konut maliyetleri, tarım ve üretim alanlarında yaşanan sorunların daha fazla konuşulabileceği bir dönemi simgeliyor. Vatandaşın günlük yaşamında hissettiği ekonomik baskılar, gelir ve gider arasındaki dengesizlikler, üreticilerin maliyetleri ve tüketicilerin alım gücü gündemde yer alabilir. Özellikle gıda fiyatları, tarımsal üretim koşulları ve temel ihtiyaçlara erişim gibi meseleler önem kazanabilir. Bireysel hayatlarımızda ise bu Dolunay, kazandığımız para ile harcadığımız para arasındaki dengeyi yeniden değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Borçları düzenlemek, gereksiz harcamaları azaltmak, birikimleri gözden geçirmek ve geleceğe yönelik maddi güvence oluşturmak ön plana çıkabilir. İlişkilerde de güven duygusu ve ortak ekonomik sorumluluklar önem kazanabilir.

26 Ekim'de Akrep burcundaki Güneş ile Kova burcundaki Plüton arasında meydana gelen kare açı, haftanın güç ve otorite konularını öne çıkaran önemli göstergelerinden biri. Astrolojide Güneş yönetimi, liderliği, otoriteyi ve görünür gücü temsil ederken Plüton köklü değişimleri, büyük güç merkezlerini, kontrol mekanizmalarını ve dönüşümü simgeliyor. Bu iki gezegen arasındaki sert açı, dünya genelinde devletler, büyük şirketler, uluslararası kuruluşlar ve teknoloji alanındaki güç merkezleri arasındaki rekabetin daha fazla konuşulabileceğini düşündürüyor. Özellikle veri güvenliği, dijital sistemler, ekonomik yaptırımlar, stratejik kaynaklar ve uluslararası anlaşmazlıklar bu açının sembolik olarak ilişkilendirildiği konular arasında bulunuyor.

Plüton'un Kova burcundaki uzun süreli hareketi, teknolojik dönüşümün ve toplumsal sistemlerde yaşanan değişimlerin astrolojik göstergesi olarak yorumlanıyor.

Plüton'un Kova burcundaki uzun süreli hareketi, teknolojik dönüşümün ve toplumsal sistemlerde yaşanan değişimlerin astrolojik göstergesi olarak yorumlanıyor.

Güneş'in Akrep burcundaki konumu ise finansal bağlantılar, gizli bilgiler, ekonomik güç ve kontrol mekanizmalarına dikkat çekiyor. Bu nedenle hafta boyunca şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumlara duyulan güven gibi konular önem kazanabilir. Türkiye açısından bu görünüm, yönetim süreçleri, kurumsal kararlar, ekonomi politikaları ve kamuoyunun beklentileri arasında yaşanabilecek görüş ayrılıkları üzerinden değerlendirilebilir. Ekonomik düzenlemelerin toplum üzerindeki etkileri, büyük kurumların kararları ve kaynakların yönetimi tartışma konusu olabilir. Bireysel yaşamda ise kontrol etme isteği, kıskançlık, baskı altında hissetme ve iş hayatındaki otorite sorunları ön plana çıkabilir. Bu dönemde gereksiz güç mücadelelerinden uzak durmak ve sorunları karşılıklı anlayışla çözmeye çalışmak daha yapıcı olacaktır.

24 Ekim'de Akrep burcunda başlayan Merkür retrosu, hafta boyunca etkisini sürdürüyor ve 13 Kasım'a kadar devam ediyor. Merkür astrolojide iletişimi, ticareti, haberleşmeyi, anlaşmaları, düşünce biçimini ve bilgi akışını temsil ediyor. Akrep burcundaki geri hareketi ise geçmişte konuşulmuş ancak sonuçlandırılmamış meselelerin yeniden gündeme gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Finansal anlaşmalar, vergi konuları, borçlar, krediler, sigortalar, miras meseleleri ve ortak yatırımlar bu dönemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Dünya ekonomisinde geçmiş ticaret anlaşmalarının yeniden değerlendirilmesi, finansal kurumlarla ilgili tartışmalar ve daha önce alınmış ekonomik kararların sonuçlarının sorgulanması bu retroya uygun astrolojik temalar olarak öne çıkıyor.

Türkiye açısından Merkür retrosu, bankacılık işlemleri, ödeme sistemleri, ticari sözleşmeler, finansal düzenlemeler ve vergi uygulamaları konusunda dikkatli olmayı hatırlatıyor. Özellikle şirketlerin geçmiş hesaplarını yeniden incelemesi, bireylerin kredi ve borç sözleşmelerini ayrıntılı biçimde değerlendirmesi yararlı olabilir. İş hayatında ertelenmiş projeler, yarım kalmış görüşmeler ve geçmişten gelen ticari meseleler yeniden ele alınabilir. Bireysel ilişkilerde ise daha önce konuşulmuş ancak çözüme kavuşmamış sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Eski ilişkiler, geçmiş kırgınlıklar ve güven problemleri yeniden konuşulabilir. Bu süreçte duyulan her bilgiye hemen inanmak yerine doğrulama yapmak, yanlış anlaşılmaları ve gereksiz tartışmaları azaltacaktır.

3 Ekim'de Akrep burcunda geri hareketine başlayan Venüs'ün 25 Ekim'de Terazi burcuna dönmesi, haftanın ilişkiler, ortaklıklar, diplomasi, anlaşmalar ve adalet konularını güçlendiriyor. Venüs astrolojide sevgi, ilişkiler, para, değerler ve uyumla bağlantılıdır. Terazi burcu ise dengeyi, karşılıklı anlaşmayı, hukuku ve ortaklıkları temsil eder. Venüs'ün kendi yönettiği Terazi burcunda geri hareket etmesi, mevcut ilişkilerin ve anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini simgeliyor. Dünya genelinde diplomatik ilişkiler, uluslararası ortaklıklar, ticari anlaşmalar ve ülkeler arasındaki müzakereler bu dönemin astrolojik gündeminde yer alabilir. Daha önce sonuçlandırılamayan görüşmelerin yeniden ele alınması veya mevcut anlaşmaların şartlarının tartışılması mümkün temalar arasında bulunuyor.

Türkiye açısından Venüs retrosu, dış ticaret ilişkileri, ekonomik iş birlikleri, sözleşmeler, hukuk ve toplumsal adalet konularına dikkat çekiyor.

Türkiye açısından Venüs retrosu, dış ticaret ilişkileri, ekonomik iş birlikleri, sözleşmeler, hukuk ve toplumsal adalet konularına dikkat çekiyor.

Özellikle ortak ekonomik çıkarların nasıl paylaşıldığı ve alınan kararların farklı kesimleri nasıl etkilediği sorgulanabilir. Ekonomik açıdan tüketim alışkanlıklarının değişmesi, lüks harcamaların yeniden değerlendirilmesi ve ürünlerin fiyatları ile gerçek değerleri arasındaki farkın daha fazla düşünülmesi söz konusu olabilir. Bireysel hayatlarımızda ise evlilikler, ortaklıklar ve duygusal ilişkiler önemli bir değerlendirme sürecinden geçebilir. Uzun zamandır devam eden eşitsizlikler daha belirgin hissedilebilir. İlişkilerde bir tarafın sürekli fedakârlık yapması, karşılıklı beklentilerin karşılanmaması veya geçmişte yaşanan kırgınlıkların çözülememesi yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem ilişkilerin mutlaka sona ereceği anlamına gelmez; daha çok mevcut dengelerin sorgulanmasını ve karşılıklı ihtiyaçların anlaşılmasını temsil eder.

28 Ekim'de Terazi burcundaki Venüs ile Koç burcundaki Kiron arasında meydana gelen karşıt açı, ilişkilerdeki eski kırgınlıkları ve duygusal hassasiyetleri ön plana çıkarıyor. Kiron astrolojide geçmiş yaralar, hassasiyetler ve iyileşme süreçleriyle ilişkilendirilir. Venüs ile karşıtlığı, bireysel ihtiyaçlarla ilişkilerdeki beklentiler arasında yaşanan çatışmaları simgeliyor. Toplumsal düzeyde eşitlik, haklar, uzlaşma ve adalet kavramları üzerinde düşünmek için anlamlı bir dönem olarak değerlendirilebilir. Bireysel yaşamda ise geçmişte yaşanan bir ilişkinin bugünkü davranışlarımızı nasıl etkilediğini fark edebiliriz. Reddedilme korkusu, değersizlik duygusu veya sürekli onaylanma ihtiyacı gibi meseleler daha fazla önem kazanabilir. Özellikle ilişkilerde haklı çıkmaya çalışmak yerine karşı tarafı anlamaya çalışmak, sağlıklı sınırlar oluşturmak ve geçmiş kırgınlıkları yapıcı biçimde konuşmak faydalı olacaktır.

30 Ekim'de Akrep burcunda geri hareket eden Merkür ile Aslan burcundaki Mars arasında kare açı meydana geliyor. Bu görünüm, haftanın iletişim açısından en gergin astrolojik göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Merkür düşünceyi, bilgiyi, haberleşmeyi ve ticareti temsil ederken Mars mücadeleyi, rekabeti, cesareti ve tepki verme biçimini simgeliyor. İki gezegen arasındaki sert açı, düşünmeden konuşma, sert eleştiriler, anlaşmazlıklar ve acele kararlarla ilişkilendiriliyor. Dünya genelinde diplomatik açıklamaların tonunun sertleşmesi, ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının daha fazla konuşulması ve ekonomik rekabetin gündeme gelmesi bu açının sembolik yorumları arasında bulunuyor.

Türkiye açısından bu görünüm, siyasi ve ekonomik tartışmalarda kullanılan dilin, kurumlar arasındaki iletişimin ve kamuoyuna yapılan açıklamaların önem kazanabileceğini gösteren bir astrolojik tema oluşturuyor. Sosyal medyada yanlış bilgilerin hızla yayılması, açıklamaların bağlamından koparılması ve doğrulanmamış haberlerin tartışmalara neden olması gibi konulara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ekonomik açıdan özellikle yatırım kararlarını duygusal tepkilerle vermemek önemli. Ani fiyat hareketlerini yalnızca astrolojik açılarla açıklamak doğru olmayacağı gibi, doğrulanmamış haberlerle finansal işlem yapmak da ciddi riskler taşıyor. Bireysel hayatlarımızda ise aile içinde tartışmalar, iş yerinde anlaşmazlıklar ve günlük yaşamda sabırsızlık gibi meseleler ön plana çıkabilir. Öfkeyle gönderilen mesajlar, düşünülmeden yapılan açıklamalar ve gereksiz tartışmalar ilişkileri zorlayabilir. Bu nedenle iletişimde sakin kalmak, dinlemek ve karar vermeden önce düşünmek önem taşıyor.

31 Ekim'de Aslan burcundaki Jüpiter ile Koç burcundaki Satürn arasında 135 derecelik açı meydana geliyor.

31 Ekim'de Aslan burcundaki Jüpiter ile Koç burcundaki Satürn arasında 135 derecelik açı meydana geliyor.

Astrolojide Jüpiter büyümeyi, yatırımları, fırsatları, genişlemeyi ve iyimserliği temsil ederken Satürn mali disiplini, kuralları, sınırlamaları ve uzun vadeli sorumlulukları simgeliyor. Bu iki gezegen arasındaki gerilimli açı, büyüme isteği ile mevcut kaynakların yeterliliği arasındaki uyumsuzluğu anlatıyor. Dünya ekonomisi açısından büyüme hedefleri ile bütçe gerçekleri arasındaki farkın tartışılması, kamu harcamaları, şirketlerin yatırım planları, borçlanma koşulları ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği gibi konular bu görünümün sembolik karşılıkları arasında bulunuyor.

Türkiye açısından da ekonomik büyüme, enflasyonla mücadele, üretim, yatırım ve mali disiplin arasındaki denge önem kazanıyor. Bir tarafta ekonomik faaliyetlerin genişlemesi ve yeni yatırımların desteklenmesi ihtiyacı bulunurken diğer tarafta kaynakların doğru kullanılması ve uzun vadeli istikrarın korunması gerekiyor. Astrolojik açıdan Jüpiter daha fazla büyümek isterken Satürn bu büyümenin hangi şartlarda sürdürülebileceğini sorgulatıyor. Bireysel hayatlarımızda ise büyük hedefler belirlemekle bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli koşulları oluşturmak arasındaki fark önem kazanabilir. İş değiştirmek, yeni bir yatırım yapmak, kredi kullanmak veya büyük bir harcamaya girmek isteyenlerin bütçelerini, sözleşmelerini ve karşılaşabilecekleri riskleri dikkatle değerlendirmesi yararlı olacaktır.

1 Kasım'da Aslan burcunda gerçekleşen Son Dördün Ay fazı, haftanın sonunda kararları yeniden değerlendirme ihtiyacını simgeliyor. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ile görünür hâle gelen meselelerin ardından bazı planların gözden geçirilmesi, gereksiz yüklerin bırakılması ve yeni bir yön belirlenmesi gündeme gelebilir. Aslan burcu liderlik, özgüven, görünürlük ve kişisel iradeyle ilişkilendirilirken Akrep burcundaki Güneş daha derin ve stratejik konulara dikkat çekiyor. Bu iki burç arasındaki gerilim, bireysel isteklerle ortak sorumluluklar arasında denge kurulması gerektiğini hatırlatıyor. Dünya ve Türkiye açısından yönetim anlayışları, liderlik yaklaşımları ve ekonomik kararların sonuçlarının değerlendirilmesi bu görünümün sembolik karşılıkları arasında bulunuyor. Bireysel yaşamda ise gurur nedeniyle sürdürülen anlaşmazlıkları sonlandırmak, işe yaramayan planları değiştirmek ve gereksiz sorumluluklardan kurtulmak önem kazanabilir.

Haftanın genel ekonomik tablosuna bakıldığında güvenlik, borç, değer, güç ve sürdürülebilirlik kavramlarının ön plana çıktığı görülüyor.

Boğa Dolunayı maddi güvenlik ihtiyacını, Akrep burcundaki Merkür retrosu finansal hesapların yeniden incelenmesini, Terazi burcundaki Venüs retrosu ekonomik ortaklıkların değerlendirilmesini, Jüpiter ile Satürn arasındaki gerilim ise büyüme ile mali sorumluluk arasındaki dengeyi temsil ediyor. Bu göstergeler bir arada değerlendirildiğinde dünya ekonomisinde borçluluk, üretim maliyetleri, ticari ilişkiler, finansal güven ve kaynak paylaşımı gibi konulara odaklanan bir astrolojik tablo ortaya çıkıyor.

Türkiye'de ise enflasyon, alım gücü, döviz kuru, faiz politikaları, konut maliyetleri ve temel ihtiyaç fiyatları bu sembolizmin ekonomik karşılıkları olarak değerlendirilebilir. Özellikle hane halkının geçim koşulları, işletmelerin maliyetleri, üreticilerin finansmana erişimi ve tüketicilerin harcama tercihleri önemli başlıklar arasında bulunuyor. Bununla birlikte döviz, altın, borsa veya faizlerin hangi yönde hareket edeceğini gezegen açılarına dayanarak güvenilir biçimde tahmin etmek mümkün değildir. Ekonomik gelişmelerin gerçek yönünü belirleyen unsurlar arasında merkez bankası kararları, açıklanan ekonomik veriler, uluslararası piyasa koşulları, arz ve talep dengesi ve siyasi gelişmeler yer alıyor. Astrolojik yorumlar bu süreçlere sembolik bir bakış sunabilir ancak finansal kararların temelini oluşturmamalıdır.

Bireysel hayatlarımız açısından bu hafta para yönetimi, ilişkiler, iş hayatı, aile sorumlulukları ve gelecek planları üzerinde düşünmek için önemli bir dönem olarak yorumlanabilir. İş hayatında geçmiş projelerin yeniden gündeme gelmesi, yarım kalan görüşmelerin tamamlanması ve mevcut çalışma koşullarının değerlendirilmesi ön plana çıkabilir. Özellikle ortaklık ilişkilerinde görevlerin ve sorumlulukların açık biçimde belirlenmesi yararlı olacaktır. Aşk ve evliliklerde geçmiş kırgınlıkların konuşulması, ilişkilerdeki dengenin sorgulanması ve karşılıklı beklentilerin yeniden belirlenmesi önem kazanabilir. Aile hayatında ekonomik sorumluluklar, ortak harcamalar, ev düzeni ve gelecek güvencesi üzerine konuşmalar artabilir. Farklı kuşakların para kullanımı ve yaşam tercihleri konusunda görüş ayrılıkları yaşaması da bu dönemin sembolik temaları arasında bulunuyor.

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Duygusal açıdan kontrol edemediğimiz durumlara aşırı odaklanmak yerine kendi kararlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve sınırlarımızı değerlendirmek daha faydalı olacaktır.

Duygusal açıdan kontrol edemediğimiz durumlara aşırı odaklanmak yerine kendi kararlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve sınırlarımızı değerlendirmek daha faydalı olacaktır.

Özellikle Merkür ile Mars arasındaki sert açının temsil ettiği sabırsızlık ve Venüs ile Kiron karşıtlığının simgelediği eski kırgınlıklar, ilişkilerde sakin iletişimin önemini hatırlatıyor. Her anlaşmazlığı bir güç mücadelesine dönüştürmemek, geçmişte yaşanan sorunları sürekli tekrarlamak yerine çözüm aramak ve ekonomik konularda gerçekçi davranmak bu haftanın temel önerileri arasında bulunuyor.

Sonuç olarak 26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftası, astrolojik açıdan güvenlik ihtiyacının arttığı, ekonomik ve duygusal konularda geçmiş kararların yeniden değerlendirildiği, güç ve kontrol meselelerinin ön plana çıktığı bir dönem olarak yorumlanabilir. Boğa Dolunayı sahip olduklarımızın değerini sorgulatırken Güneş-Plüton karesi güç ilişkilerine dikkat çekiyor. Merkür retrosu geçmişten gelen meseleleri yeniden gündeme taşıyor, Venüs retrosu ilişkilerde ve ortaklıklarda denge arayışını simgeliyor. Merkür-Mars karesi iletişimde dikkatli olmanın önemini vurgularken Jüpiter-Satürn gerilimi büyüme isteğinin gerçekçi planlarla desteklenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Dünya açısından güç ve kaynak paylaşımı, Türkiye açısından ekonomik güvenlik ve toplumsal beklentiler, bireysel hayatlarımız açısından ise para yönetimi, ilişkiler ve geleceğe yönelik kararlar haftanın temel konularını oluşturuyor. Bu süreçte yalnızca değişim istemek değil, geçmişte alınan kararların sonuçlarını anlamak, mevcut kaynakları doğru değerlendirmek ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak önem taşıyor. Astrolojik göstergeler olayların kesin biçimde gerçekleşeceğini kanıtlamasa da bu haftanın sembolik mesajı oldukça açık: Güvenli bir gelecek kurabilmek için önce mevcut düzenin güçlü ve zayıf yönlerini görmek, gereksiz yüklerden kurtulmak ve gerçekçi kararlar almak gerekiyor. Gökyüzünün astrolojik diliyle 26 Ekim – 1 Kasım haftası, hızlı hareket etmekten çok neyin korunması, neyin değiştirilmesi ve neyin geride bırakılması gerektiğini anlamaya odaklanıyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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