26 Ekim - 1 Kasım 2026 Dünyada, Türkiye'de, Ekonomide ve Hayatımızda Neler Değişiyor?
Güç mücadeleleri, ekonomik hesaplaşmalar, geçmişten gelen sorunlar ve önemli kararlarla dolu bir hafta
26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftası, astrolojik açıdan yılın dikkat çekici dönemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzünde yaşanan gezegen hareketleri, ekonomik güvenlik, güç mücadeleleri, uluslararası ilişkiler, finansal kararlar ve bireysel hayatlarımızdaki önemli meseleleri ön plana çıkarıyor. Özellikle Boğa burcundaki Dolunay, Akrep burcundaki Merkür retrosu, Terazi burcundaki Venüs retrosu ve Güneş ile Plüton arasındaki sert açı, hem toplumsal hem de kişisel düzeyde geçmişten gelen sorunların yeniden değerlendirilmesini simgeliyor. Bu hafta yeni gelişmeler kadar geçmişte alınmış kararların sonuçları da önem kazanıyor. Ekonomik dengeler, yönetim anlayışları, uluslararası ilişkiler ve insanların gelecek kaygıları astrolojik yorumların merkezinde yer alıyor.
Gökyüzünde Güneş Akrep burcunda ilerlerken Mars ve Jüpiter Aslan, Satürn ve Neptün Koç, Uranüs İkizler, Plüton ise Kova burcunda bulunuyor.
Plüton'un Kova burcundaki uzun süreli hareketi, teknolojik dönüşümün ve toplumsal sistemlerde yaşanan değişimlerin astrolojik göstergesi olarak yorumlanıyor.
Türkiye açısından Venüs retrosu, dış ticaret ilişkileri, ekonomik iş birlikleri, sözleşmeler, hukuk ve toplumsal adalet konularına dikkat çekiyor.
31 Ekim'de Aslan burcundaki Jüpiter ile Koç burcundaki Satürn arasında 135 derecelik açı meydana geliyor.
Haftanın genel ekonomik tablosuna bakıldığında güvenlik, borç, değer, güç ve sürdürülebilirlik kavramlarının ön plana çıktığı görülüyor.
Duygusal açıdan kontrol edemediğimiz durumlara aşırı odaklanmak yerine kendi kararlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve sınırlarımızı değerlendirmek daha faydalı olacaktır.
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