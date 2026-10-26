26 Ekim - 1 Kasım 2026 Dünyada, Türkiye'de, Ekonomide ve Hayatımızda Neler Değişiyor?

Merkür, Venüs, Satürn, Uranüs ve Neptün geri hareketlerini sürdürüyor. Bu kadar çok gezegenin retro hareketinde olması, astrolojik açıdan geçmişin yeniden gündeme gelmesi, tamamlanmamış işlerin ele alınması ve mevcut düzenin sorgulanması anlamına geliyor. Bir tarafta değişim ve yenilenme isteği bulunurken diğer tarafta ekonomik, siyasi ve toplumsal düzeni koruma çabası dikkat çekiyor. Haftanın genel atmosferinde güvenlik ihtiyacı, kontrol arzusu ve belirsizliklere karşı önlem alma düşüncesi ağırlık kazanıyor.

26 Ekim'de Boğa burcunun yaklaşık 2 derecesinde gerçekleşen Dolunay, haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Boğa burcu astrolojide para, üretim, tarım, toprak, gıda, maddi güvenlik ve sahip olduğumuz kaynaklarla ilişkilendirilir. Karşısındaki Akrep burcu ise bankaları, borçları, vergileri, kredileri, ortak gelirleri ve büyük finansal kaynakları temsil eder. Bu nedenle Dolunay, dünya genelinde ekonomik güvenlik ve kaynakların paylaşılması konularını gündeme taşıyan bir astrolojik gösterge olarak değerlendirilebilir. Ülkelerin borç yükleri, enerji kaynakları, tarımsal üretim, gıda fiyatları ve finansal sistemin dayanıklılığı daha fazla tartışılabilir. Özellikle halkın alım gücü ile ekonomik kurumların kararları arasındaki ilişki dikkat çekebilir. Ekonomik büyümenin toplumun farklı kesimlerine nasıl yansıdığı ve kaynakların ne kadar adil paylaşıldığı önemli bir tartışma konusu hâline gelebilir.

Türkiye açısından Boğa Dolunayı, enflasyon, hayat pahalılığı, temel tüketim ürünleri, konut maliyetleri, tarım ve üretim alanlarında yaşanan sorunların daha fazla konuşulabileceği bir dönemi simgeliyor. Vatandaşın günlük yaşamında hissettiği ekonomik baskılar, gelir ve gider arasındaki dengesizlikler, üreticilerin maliyetleri ve tüketicilerin alım gücü gündemde yer alabilir. Özellikle gıda fiyatları, tarımsal üretim koşulları ve temel ihtiyaçlara erişim gibi meseleler önem kazanabilir. Bireysel hayatlarımızda ise bu Dolunay, kazandığımız para ile harcadığımız para arasındaki dengeyi yeniden değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Borçları düzenlemek, gereksiz harcamaları azaltmak, birikimleri gözden geçirmek ve geleceğe yönelik maddi güvence oluşturmak ön plana çıkabilir. İlişkilerde de güven duygusu ve ortak ekonomik sorumluluklar önem kazanabilir.

26 Ekim'de Akrep burcundaki Güneş ile Kova burcundaki Plüton arasında meydana gelen kare açı, haftanın güç ve otorite konularını öne çıkaran önemli göstergelerinden biri. Astrolojide Güneş yönetimi, liderliği, otoriteyi ve görünür gücü temsil ederken Plüton köklü değişimleri, büyük güç merkezlerini, kontrol mekanizmalarını ve dönüşümü simgeliyor. Bu iki gezegen arasındaki sert açı, dünya genelinde devletler, büyük şirketler, uluslararası kuruluşlar ve teknoloji alanındaki güç merkezleri arasındaki rekabetin daha fazla konuşulabileceğini düşündürüyor. Özellikle veri güvenliği, dijital sistemler, ekonomik yaptırımlar, stratejik kaynaklar ve uluslararası anlaşmazlıklar bu açının sembolik olarak ilişkilendirildiği konular arasında bulunuyor.