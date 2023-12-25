26 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün özellikle su burçları ile aranızdaki ilişkiye dikkat edin. Öz benliğine, kişisel alanlarına müdehale etmeye meyilli olan su burçları ile sorun yaşayabilirsin. Zaman zaman ikili ilişkilerinde gergin tavırlar da sergileyebilirsin.

Düşüncelerini ve hislerini yönetmen gerekebilir. Senin için biraz yoğun ve stresli bir Salı günü olabilir. Günün son saatlerinde rahata erişmek ve huzura kavuşmak için meditasyon ya da yoga yapabilirsin.