26 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kişisel gelişime odaklanacaksın. Bilgi birikimini ve donanımını artırmak gündeminde yer alacak. Zihnini beslemek, ufkunu genişletmek ve bakış açını değiştirmek isteyeceksin.

Tam da bu noktada zaman zaman kendini yetersiz hissedebilirsin. Ancak bu Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlığının bir etkisi olarak ortaya çıkacak. Bu düşünceden uzaklaşmak için yeteneklerine odaklanmalısın. Elindeki işi acele etmeden tamamlamalı, tasarım ve estetik dokunuşlar yapmayı da unutmamalısın. Bu sayede başarılarını ve gücünü hatırlayacaksın.

Öte yandan uzak yolculuklar ve eğitim sürecinin yanında eğlenmek için çıkılacak seyahatler de seni meşgul edebilir. Görünen o ki önümüzdeki günlerde kısa bir tatil organize edeceksin. Bu sayede kendini daha iyi hissedecek ve belki partnerinle baş başa olma şansını da yaklayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...