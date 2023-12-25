26 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ruhsal anlamda kendini biraz dengesiz hissediyor olabilirsin. Güne başlarken uyanmak istemeyebilir, sorumluluklardan kaçabilirsin. İç dünyanın derinlerinde kendinle yüzleştiğin bir gün olabilir.

Hayatını ve geleceğini yönetmek için ortaya çıkan hırslarının yoğunluğu gününe ters etki yapabilir. Bu sebeple motivasyonunu düşürebilir. Günün ikinci yarısı ise ayağa kalma hissi seni sarabilir. Dengeye ulaşmak için ise çok çaba harcamalı, kendini bulmak için iç sesini dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...