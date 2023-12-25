26 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün zihninin derinlerindeki endişeler günyüzüne çıkabilir! Bir süredir görmezden geldiğin sorunlar, ruhunda endişeye neden olabilir. Biraz panik ve kaygı hali ile ne yapacağını karıştırabilirsin. Yılın tam da son günlerinde bu endişe ve stresten kurtulmak için kendini olası bir paniğe sürüklememelisin.

Kaygılarının ve endişelerinin geçmesini beklemeli, bu konuda sana destek olabilecek kişilerle görüşmelisin! Aile bireyleri, eş, partner veya çocuklarınla geçireceğin anlar huzura kavuşmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...