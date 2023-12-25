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26 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 19:01

Geride bırakma zamanı geldi. Artık geleceğe bakın! Peki, 26 Aralık Salı gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Aralık Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan, bugün iç dünyanda gizlenen ne varsa açığa çıkmak istiyor! Hiçbir şeyin saklı kalmayacağı, eteğindeki taşları döktüğün bir gün seni bekliyor. Bilinçaltında ve hafızanda yer eden olayların acısını çıkararak unutma evresine geçeceksin. 

Şimdi bazı konuların geride kalması gerektiğini hissediyor olmalısın. Kapanmayan defterler, hafıza çekmecelerinin tozlu bölmelerinde zihinini kemiren sorunlar artık geçmişte kalmalı... İçindeki stres ve huzursuzluktan kurtulmanın en iyi yolu bu! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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