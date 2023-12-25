26 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iç dünyanda gizlenen ne varsa açığa çıkmak istiyor! Hiçbir şeyin saklı kalmayacağı, eteğindeki taşları döktüğün bir gün seni bekliyor. Bilinçaltında ve hafızanda yer eden olayların acısını çıkararak unutma evresine geçeceksin.

Şimdi bazı konuların geride kalması gerektiğini hissediyor olmalısın. Kapanmayan defterler, hafıza çekmecelerinin tozlu bölmelerinde zihinini kemiren sorunlar artık geçmişte kalmalı... İçindeki stres ve huzursuzluktan kurtulmanın en iyi yolu bu! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...