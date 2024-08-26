26 Ağustos - 1 Eylül 2024 Haftasının Sayı Sekansı 519748

Olmak istediğiniz gerçek siz, hayatınızda sağlık, aşk, iş, şifa, eğitim, yaşam standartları ile ilgili önce Yüce Yaradan’dan ve gökyüzü ve evrenin enerjilerinin yüksek sayı sekansı 519748 sayı frekansından faydalanın. Öncelikle umutsuzluk ve ağırlaşmış enerjinizden arınmanız gerekir. Bunun için ihtiyacınız olan şey tuz ile duş almak ve tabi ki tüm kalbiniz ile inanarak….

İş hayatınızda ev veya bedeninizde enerjinin bloke olduğunu hissettiğiniz oluyor mu?

Negatif enerji, zihinsel ve fiziksel sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve bu nedenle düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir.

Negatif enerjiyi temizlemenin birçok yolu olsa da en etkili ve erişilebilir yöntemlerden biri deniz tuzu kullanmaktır.

Deniz tuzu, yüzyıllardır vücuttaki ve evdeki negatif enerjiyi arındırmak ve temizlemek için kullanılmıştır.

Kendinizi bunalmış, stresli hissediyor veya sadece pozitif bir enerji akışı sürdürmek istiyorsanız, deniz tuzu denge ve uyum duygusuna ulaşmanıza yardımcı olabilir. Öncelikle güzelce duş alın ve duştan çıkmadan önce bir miktar tuzu suda çözülmesini sağlayarak boynunuzdan aşağıya dökün ve tüm korkularım aynı tekrarların yorgunluğu ve kendim ile çeliştiğim enerjilerin tamamından su elementi ve tuzun güçlü enerjisi ile arındım diyerek kalbiniz ile mühürleyin. Sonrasında derin nefes alın ve olmasını istediğiniz sizi hayatınızdaki eksik olan enerjileri dilek ve isteklerinizi tüm kalbiniz ile istedikten sonra 519748 sayı sekansını beş kez içinizden tekrar edin ve aldım kabul ettim mühürledim diyerek evet, evet, evet ile onaylayın. Beş gün boyunca 519748 sayısını günde beş kez gün içinde tekrarlayın şifa ve dilekleriniz kabul olsun.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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