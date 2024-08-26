26 Ağustos - 1 Eylül 2024 Haftasının Kristali Kuvars Kümesi ve Haftanın Yantrası Tamga

Ruhsal, fiziksel negatif enerjilerin etkisiz olmasında fayda sağlayan iş, özel, eğitim hayatında maddi manevi değerlerimizi güçlendiren, geliştiren, koruma altına alan, doğum haritalarımızda element eksikliğine bağlı zayıflıkları güçlü hale getiren bir yantradır.

8 sayı sekansı ile hazırlanmış doğum haritalarımızda retroda ve zayıf Satürn’ün enerjini üst oktava çıkartır. İrademizi güçlü bir şekilde sözlü ve yazılı ifade edebilme yeteneğimizi arttırır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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