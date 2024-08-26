26 Ağustos - 1 Eylül 2024 Haftasının Kristali Kuvars Kümesi ve Haftanın Yantrası Tamga
26 Ağustos - 1 Eylül 2024 Haftasının Kristali Kuvars Kümesi ve Haftanın Yantrası Tamga
Kuvars kümesi, kök çakra ile ilişkili, Boğa, Aslan, Akrep, Kova, Terazi ve Yay burçları ve 6 sayı sekansı ile titreşir. 6, Venüs’ün sayısıdır ve Venüs’ün temsil ettiklerini güçlendirir.
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Özellikle yukarıda paylaşmış olduğum burçların topraklanmış kalmaları için kullanışlıdır.
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Şaman yantra koleksiyonumuzdan Tamga yantrası
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