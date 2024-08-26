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26 Ağustos - 1 Eylül 2024 Haftasının Kristali Kuvars Kümesi ve Haftanın Yantrası Tamga

etiket 26 Ağustos - 1 Eylül 2024 Haftasının Kristali Kuvars Kümesi ve Haftanın Yantrası Tamga

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 08:46

Kuvars kümesi, kök çakra ile ilişkili, Boğa, Aslan, Akrep, Kova, Terazi ve Yay burçları ve 6 sayı sekansı ile titreşir. 6, Venüs’ün sayısıdır ve Venüs’ün temsil ettiklerini güçlendirir.

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Özellikle yukarıda paylaşmış olduğum burçların topraklanmış kalmaları için kullanışlıdır.

Özellikle yukarıda paylaşmış olduğum burçların topraklanmış kalmaları için kullanışlıdır.

  • Diğer kristal enerjisini topraklamak, enerji temizlemek ve negatif enerji koruması için güçlüdür.

  • Pratiklik ve organizasyon, odak ve zaman yönetimi için iyidir.

  • Hayallerin, ilhamların ve fikirlerin tezahürüne yardımcı olur.

  • Radyasyon, güneş yanığı ve kemoterapinin olumsuz etkilerine fiziksel olarak karşı koyar.

  • Evlerimizde ve ofislerimizde kullanıldığında büyük faydalar sağlar.

Şaman yantra koleksiyonumuzdan Tamga yantrası

Şaman yantra koleksiyonumuzdan Tamga yantrası

Ruhsal, fiziksel negatif enerjilerin etkisiz olmasında fayda sağlayan iş, özel, eğitim hayatında maddi manevi değerlerimizi güçlendiren, geliştiren, koruma altına alan, doğum haritalarımızda element eksikliğine bağlı zayıflıkları güçlü hale getiren bir yantradır.

8 sayı sekansı ile hazırlanmış doğum haritalarımızda retroda ve zayıf Satürn’ün enerjini üst oktava çıkartır. İrademizi güçlü bir şekilde sözlü ve yazılı ifade edebilme yeteneğimizi arttırır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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