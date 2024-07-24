25 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün inançlarına yöneldiğin ve yürekten istediğin her şeyi elde ettiğin bir gün olabilir. Hayallerinin peşinden koş... Mars ile köşe kapmaca oynayan Güneş gibi sen de ilerle! Ruhunu aydınlatan ve kişisel tatmin sağlayan, inançlarına odaklan. İste... Belki de biraz meditasyon, yoga ya da iç dünyana dönmeni sağlayacak terapiler sana güç verebilir.

Sezgilerine güven ve bol bol dile getir. İstediğin aşksa yaz, para ise cüzdanını açık bırak, kariyer ise risk al. Çünkü astrolojik anlamda desteklendiğin bugün, yaptığın totemler tutacaktır. Tabii içten gelen bir inanç şart!

Sahi bugün ne istiyorsun? Biraz da hayata karışarak isteklerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Mesela, aşk için yeni insanlarla tanışmalı ve geçmişin peşini bırakmalısın. Finansal gücünü artırmak için ise yerinde riskler alarak para enerjisini çağırabilirsin. Ne diyelim, bugün inancın bol şansın ise açık olsun. Kendine ve inançlarına güvenerek, ilerlemeyi kucakla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...