25 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sorumluluk sahibi ve bilinçli adımlar atacaksın. Her şeyi düzene sokmak için harekete geçerek etrafındaki her şeyin kusursuz olmasını isteyebilirsin. Düşüncelerine odaklanıp hedeflerine ulaşmak için hazırsın. Tam da bu noktada Merkür ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle işler yoluna girecek.

Şimdi duygusal dengeni sağlamaya da hazırsın. Sevdiklerinle birlikte kendini iyi hissettiğin bir düzen oluşturmaya çalışabilirsin. Tabii bu arada verilen sözlerin tutulması, herkesin olduğu gibi olması için de aceleci olabilirsin. Bildiğin düzen ve alışık olduğun hayat için ekstra bir çaba sarf edeceksin.

Hadi biraz da iş konuşalım. Sorumluluklarının farkında olarak para kazanmak konusunda her zamankinden hırslı olabilirsin. İş hayatında kendini gösterebilir, şimdi kazanmaya oynayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...