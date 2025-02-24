25 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün sabrınla her şeyi düzene sokabilirsin. Bilgini ortaya koyup kedini göstermeye hazırsın. Özellikle iş yerinde üstlerinin seni görmesini sağlayacak adımlar atmaya hazırsın. Bu dönemde risk alabilir, büyük adımlar atmaktan korkmayarak geleceğe odaklanmalısın.

Merkür ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle attığın her adımda ise başarılı olacağın aşikar. Kendini göstermek için sesini de yükselt! Yeni bir iş kurmak, yatırım yapmak, yenilikçi projelere imza atmak da gündeminde olmalı. Gelişime açık olduğun bu süreçte kazanmaya oynamalısın. Tabii yerinde riskler almaya özen göstererek yanlış adımlardan da uzaklaşabilirsin. Güvende olduğundan emin ol ve ilerle.

Sabırlı bir ilerileyişle aşk ilişkilerinde düzen de sağlayabilirsin. Mutlu olduğun anlar biriktireceğin güzel bir gün başlıyor. Bugün sevdiklerine zaman ayırmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...