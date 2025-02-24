25 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün otorite sağlayacaksın. Üst düzey yöneticilik rollerinde yer alabileceğin bir dönemdesin. Bu yüzden kendini göstermeli, lider olmalı ve sorumluluk almalısın. Bu aşamada otorite figürleriyle yönettiğin süreçlerde dikkatli olmalısın. Kendini gösterirken yanlış mesajlar vermemeli, güç mücadelesine girmemelisin.

Tam da bu noktada Merkür ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle hayatını da yönetmelisin. İş yerinde ise ekibin içinde kendini göstermeli, takımın bir parçası olsan da lider olduğunu hissettirmelisin.

Hadi biraz da aşk hayatından söz edelim. Romantik yakınlaşmalara açıksın. Ancak her ilişkide olduğun gibi bu aralar partnerini de yönetmek isteyebilirsin. Dikkatli ol, tehlikeli sularda yüzüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...