25 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün en ince detaylara odaklanabilirsin. Bugüne dek belki de hiç fark etmediğin konuları incelemeyi tercih edebilir, hata ve eksikleri tespit edebilirsin. Algının açık ve dikkatinin yüksek olduğu bu dönemde gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağı aşikar.

Özellikle de Merkür ve Satürn arasındaki güçlü enerjiden etkilenen zihninle eleştirel bir bakış açısıyla hareket edebilirsin. Bu durum etrafındaki insanları biraz zorlayabilir. Lakin seni başarılı kılacaktır. İş geliştirme gibi konularda başarılı olabilir, eksikleri tespit ederek gelişime öncülük edebilirsin.

Her şeyin ardındaki gerçeği görerek attığın adımlarla ilişkilerini de yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Gerçek yüzünü gördüğün bazı kişilerden soğuyabilir ya da uzaklaşmak isteyebilirsin. Resmen sosyal ilişkilerinde derinlemesine bir temizlik başlatıyor gibisin, bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...