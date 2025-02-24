25 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün özgür olmak isteyebilirsin. Bağımsızlığına ve kendine her zamankinden çok daha düşkün olabilirsin. Fikirlerini özgürce dile getirmek isteyebilir, bu arada başka görüşleri dinlesen de günün sonunda kendi kararlarını vermeyi tercih edebilirsin.

Merkür ve Satürn'ün kavuşumundan etkilenerek biraz da başına buyruk hareket edebilirsin. Enerjini topla ve hayatını yaşamak istediğin gibi yönet... Bu başına buyruk tavırlar iş hayatında biraz seni yorabilir. Lakin hayatını istediğin gibi yönetmek aynı zamanda sana güçlü bir öz güven de verecektir.

Aman dikkat aşk hayatında da bu tavır ilişkinde mesafelere neden olabilir. Bağlılık kurmayı istemeyebilir, biraz uzaklaşarak yalnızlaşmak isteyebilirsin. Bu motivasyon ile belki anlık heyecanlara kapılabilirsin. Aşk yerine flörtleşmeler ve yüzeysel yakınlaşmaları daha keyifli bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...