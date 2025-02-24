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25 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.02.2025 - 19:01

Özgürleşeceksiniz... Peki 25 Şubat Salı günü boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün özgür olmak isteyebilirsin. Bağımsızlığına ve kendine her zamankinden çok daha düşkün olabilirsin. Fikirlerini özgürce dile getirmek isteyebilir, bu arada başka görüşleri dinlesen de günün sonunda kendi kararlarını vermeyi tercih edebilirsin. 

Merkür ve Satürn'ün kavuşumundan etkilenerek biraz da başına buyruk hareket edebilirsin. Enerjini topla ve hayatını yaşamak istediğin gibi yönet... Bu başına buyruk tavırlar iş hayatında biraz seni yorabilir. Lakin hayatını istediğin gibi yönetmek aynı zamanda sana güçlü bir öz güven de verecektir. 

Aman dikkat aşk hayatında da bu tavır ilişkinde mesafelere neden olabilir. Bağlılık kurmayı istemeyebilir, biraz uzaklaşarak yalnızlaşmak isteyebilirsin. Bu motivasyon ile belki anlık heyecanlara kapılabilirsin. Aşk yerine flörtleşmeler ve yüzeysel yakınlaşmaları daha keyifli bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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