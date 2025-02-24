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25 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.02.2025 - 19:01

Sınırlarınız belirleyin. Peki 25 Şubat Salı gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Şubat Salı günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kuralcı ve katı bir tutum sergileyebilirsin. İlişkilerinde esnek olmayan bir tavırla kendi sınırlarını belirleyebilirsin. Her şeyin bir kuralı ve düzeni var. Bunu hissettireceksin... Merkür ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle ortaya çıkan bu netliğin sayesinde kendini göstereceksin. 

Sınırlarını belirtmek aslında senin için pek de fena olmayacak. Böylece duygusal anlamda yaşadığın iniş çıkışlardan kurtulabilirsin. Koyduğun sınırlarla ilişkilerini yönetip huzurlu bir hayat da yaşayacaksın. 

Tabii bu durum iş hayatına da etki edecektir. Oyunun planlarını sen belirleyerek koyduğun kurallar sayesinde başarına da başarı katabilirsin. Hatta bu dönemi fırsat bilerek hırslarına kapıl. Bakalım neler olacak... Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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