25 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kuralcı ve katı bir tutum sergileyebilirsin. İlişkilerinde esnek olmayan bir tavırla kendi sınırlarını belirleyebilirsin. Her şeyin bir kuralı ve düzeni var. Bunu hissettireceksin... Merkür ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle ortaya çıkan bu netliğin sayesinde kendini göstereceksin.

Sınırlarını belirtmek aslında senin için pek de fena olmayacak. Böylece duygusal anlamda yaşadığın iniş çıkışlardan kurtulabilirsin. Koyduğun sınırlarla ilişkilerini yönetip huzurlu bir hayat da yaşayacaksın.

Tabii bu durum iş hayatına da etki edecektir. Oyunun planlarını sen belirleyerek koyduğun kurallar sayesinde başarına da başarı katabilirsin. Hatta bu dönemi fırsat bilerek hırslarına kapıl. Bakalım neler olacak... Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...