25 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ikili ilişkilerde mesafeli ve net bir duruş sergileyebilirsin. Kendi kabuğuna çekilmeni sağlayacak olan enerjiyi Merkür ile Satürn'ün kavuşumundan alabilirsin. İç dünyanda geçmiş ile yüzleşebilirsin.

Tam da bu noktada duygularından biraz uzaklaşabilirsin. Resmi bir dil tercih edebilir, özellikle de kişisel alanının ve sınırlarının aşılmasına asla izin vermeyeceksin. Kendini geri çekmek, yalnızlaşmak ve kuralcı bir tutumla hayatına odaklanmak ise sana huzur sağlayacaktır. İletişim konusunda attığın geri adım seni özgürleştirirken mutlu edecek.

İş hayatında da benzer bir tavır sergilemelisin. Herkes sınırını bilirse gereksiz müdahalelerden ve iş yapış şeklini etkileyen çalışma arkadaşlarında kurtulabilirsin. Kısacası bu astrolojik kavuşumda tercih ettiğin mesafeler sayesinde sen de kendine kavuşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...