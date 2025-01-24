25 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kadersel olarak büyük bir dönüm noktasında olabilirsin. Gökyüzünde altı gezegenin hizalandığı anlarda hem geçmişi hem geleceği düşünebilirsin. Kendini bir oraya bir buraya savruluyor gibi hissedebilirsin. Ancak endişe etmene gerek yok! Aksine sakin bir zihinle odaklanmalı, geleceğin için bazı geçmiş yüklerden arınmaya odaklanmalısın.

Ardında bırakmanın zamanı geldi. Bugüne dek yaşananlara 'bitti' demelisin, artık! Bu sayede önüne bakabilir, kaderini anlamda değiştirebilirsin. Olan oldu demekten, böyle gelmiş böyle gider düşüncesinde ve olumsuzluklardan arınmak üzeresin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Zira zorlu kararlar ve arınma süreçlerinden geçerken omuzundaki el ruh eşin olabilir. Sana destek olmak için can atan kişinin sesine kulak ver, söyleyecekleri hayatına anlam da katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...