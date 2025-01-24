25 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sosyal çevrende güçlü değişimlerden söz edeceğiz! Etrafındaki insanlar ve özellikle de yakın dostların ile beklenmedik yol ayrımlarına gelebilirsin. Aslında bir süredir içten içe fark ettiğin sonların adını koymak üzeresin.

Tam da bu noktada romantik ilişkilerde de vedalar söz konusu olabilir. Sana kendini kötü hissettiren ve duygularını baskılayan kişilerden uzaklaşıyorsun. Bekle ve gör, kimi ayrılıklar baştan üzülmene neden olsa da sonunda hafifleyeceksin. İyileşecek ve özgürleşeceksin... Kendini daha iyi hissettiğin insanların yanında bulacak, değer gördüğünü de hissedeceksin.

Ne diyelim bazı sonlar kötü değildir. Alışkanlıklarının değişmesi için ise kendine biraz zaman tanı. Sonrası yeni ve heyecan verici başlangıçlarla dolu. Tabii bu arada kendini sev, geleceği kucakla... Çünkü bunu hak ediyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...