25 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün olayları hızlandırmak ve hatta acele etmek gündeminde yer alacak. Her zamanki planlı, düzenli ve sakin ilerleyişinin aksine bir tavır sergileyeceksin. Tabii detayları göz ardı etmeyecek, her ayrıntıya hakimiyetini koruyacaksın ancak zorlu anlarda insiyatif kullanıp risk de alacaksın.

Disiplinli olman gereken iş ve sağlık gibi konular kadar kalbini de önemsemeye başlayacaksın. Günlük düzenini ve romantik ilişkilerini akışa bırakacak biraz esnek bir gün geçireceksin. Çünkü kalbinin sesini dinleyeceksin... Bir düşün, işler nasılsa düzene giriyor ve sağlığın iyiye gidiyor. Üzerindeki bu şifa enerjisini kalbin içinde kullanmak iyi olmaz mı?

Gökyüzünde altı gezegen birden yerinden oynarken, senin hayatında neler değişecek neler... Tabii ancak izin verirsen. Kalabalık bir ortama girebilir, bu cumartesi kalbinin sahibi ile tanışabilirsin. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...