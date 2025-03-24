25 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Birtakım uyku sorunları yaşayabilir, bilinçaltın ile boğuşabilirsin. Seni yoran konuları uykuna taşıyor olabilir misin? Belki de yüzleşmekten kaçtığın sorunlar rüyalarında seni buluyordur!

Tam da bu noktada Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açı bu konuda güçlü bir destekleyici olabilir. Arınmak ve sana yük haline gelen bu düşüncelerden uzaklaşmak için meditasyon ve terapiye odaklanabilirsin. Düşüncelerini yönetmeye çalışabilir, sorunlarına çözüm aramaya başlayabilirsin.

Bize soracak olursan, eteğindeki taşları döküp hayatında temiz bir sayfa açmanın tam zamanı. Hadi durma ve bu süreci bir fırsata çevir. Zira önünde aydınlık bir gelecek ve huzurlu bir dönem var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...