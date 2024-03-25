25 Mart 2024 Haftası Gökyüzünün Bizlere Mesajı

Işık ol, göster, insanlara hep yol göster,

Aydınlık onları kör edinceye kadar VAZGEÇME!

Gökyüzüne, tabiata bak!

Her şey önümüze serilmiş, hepsi bizler için…

Ne varsa yalnız bizler için meydana gelmiştir.

Sen de cömert ol!

Sevgini esirgeme, merhametini esirgeme, emeğini esirgeme!..

Bununla beraber, acı verme, eziyet etme, nankör olma!..

Hiç kimseye, ıstıraba sürükleyen bir rehber olma, bundan daima çekin!

Başkasından aldıklarını yine başkasına ver!

Varsın sana ENAYİ, SAF, BUDALA desinler, Sen KARANLIĞA teslim olanlara bakma. Görmek, duymak istemeyenlere zamanını harcama.

Asla esirgeme! Çünkü sen bil ki, yalnız kendin için değilsin.

Işığı sadece kendin için saklama ki, fazlası da seni yakmasın!

Kafanı bilgisiz, gönlünü kapalı tutma ki seni karanlıkta bırakmasın!

EMEK ver, YÜREK ver. ANLAT sesini duyan, kalbini anlayan, mutlaka olacaktır o seni bulacaktır.

ANLAYACAK, seninle BİR olacaktır!

Bu DÜNYA alemi daha güzel olsun istiyorsan, sev ve sevmekten vazgeçme.

Yılın ilk tutulması ile başlıyoruz haftaya

Tutulmalar gökyüzünün en önemli öğretmenleridir. Bu tutulma ile ilişkilerimizi derinlemesine ele alacağız, dengeleri tartacağız, karşılıklı fedakarlıkların önemini kavrayacak, tek taraflı fedakarlıkların yorgunluklarını daha yoğundan hissedeceğiz. Tutulma enerjisi ile düşme, çarpma, yaralanmalara karşı daha dikkatli olmamız gereken bir hafta karşılıyor bizleri. Özellikle tıbbi ve estetik müdahaleler için mecburiyet yoksa 30 Mart’a kadar beklemek daha hayırlı sonuçlar almamız açısından faydalı olacaktır. Gerçekleşecek Ay tutulmasının ölüm ve yeniden doğuş gezegeni Plüton ile güçlü bir açısı olacak. Plüton her zaman bizi, yaşamlarımızı yeniden inşa etmeye zorlar. Bu nedenle hayatlarımızı, ilişkilerimizi ve ileriye yönelik kararlarımızı yapılandırmaya, yollarımızı dönüştürmeye davet ediyor bu tutulma.

Tutulma esnasında Venüs oldukça aktif olacak. Yaşamlarımızda deneyimleyeceğimiz güzelliklerin müjdecisi, alma verme dengesini yapılandırabilme şansımızı iyi değerlendirelim. Venüs, Jüpiterin oluşturacağı olumlu açılar, yaşamlarımıza gerçek emek ve sevginin olduğu ilişkilere romantizm, neşe ve bereket getirecek. Yaşamlarımızın her hangi bir noktasında, zorlu durumlarla karşı karşıya kalsak bile, bu tutulma; arınmayı, önceliklerimizi yeniden yapılandırmayı, sağlığımıza, ruhumuza, bedenimize gereken önemi vermemizi sağlayacak. Dünya genelinde, ülkemizde, gayri ahlaki ilişkiler, gizli saklı yürütülen olaylar ise tutulma döngüsünün yansıması ile sarsıcı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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