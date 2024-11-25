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25 Kasım - 1 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

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etiket 25 Kasım - 1 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 15:46 Son Güncelleme: 25.11.2024 - 16:15

Pluto kova geçişi sizleri nasıl etkileyecek tüm detayları ile bu makalede.

Plüton derin, köklü bir değişim yaşıyor ve bu genellikle bir gecede gerçekleşmez. Şu anda düşündüğümüz değişimler kalıcı olmasa bile uzun süre devam edecek. Uyanmak ve bir daha UYUMAMAK olsun tüm gayretimiz. 

“Kendinizi güçlendirin, güçlü kalın ve dönüşün!”

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Koç

Koç

Kova burcundaki Plüton, hayallerinizle olan bağlantınızı dönüştürmeniz için sizi zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, hayallerinizi gerçekleştirme fırsatıyla gelebilir ve bu yola girip girmeyeceğiniz size kalmış.

Hayatınızda şu anda yaptığınız değişiklikler derin olabilir ve birçok alanda ve uzun vadede etkili olabilir. Bunlar artık yüzeysel değişiklikler değil. Bunun yerine, derinlere iner ve kalıcı olması için öze ulaştığınızdan emin olursunuz.

Güçlü arkadaşlıklar edinebilirsiniz ve arkadaşlıklarınız daha yoğun hale gelebilir. Bu, arkadaşlarınızla daha güçlü bağlar kurmanıza yol açabilir, ancak çok yüzeysellerse bazı arkadaşlıkların dağılmasına da yol açabilir.

Bireyselliğiniz ve bağımsızlığınız konusunda daha tutkulu hale gelebilir ve kendinizi kısıtlamayı bırakmak isteyebilirsiniz. Gerçekte olduğunuz kişiye sadık olun, sizi farklı kılan şeyin ne olduğunu anlayın ve benzersiz benliğiniz için sağlıklı bir kabul bulun.

Kendinizi konfor alanınızın dışına itmek öğrenmeniz gereken bir şey olabilir ve bunu yapmak büyük bir büyümeye yol açabilir. İşleri farklı şekilde yaptığınızda ve sizin için neyin mümkün olduğunu gördüğünüzde daha güçlü olabilirsiniz.

Plütonun sizlere mesajı 

Hayallerinizi dönüştürün

Geleceğinizin kontrolünü elinize alın

Derin yollarla değişim

Sosyal bağları güçlendirin

Bağımsızlığı kucaklayın

Kendinize meydan okuyun

Boğa

Kova burcundaki Plüton, hedefleriniz ve yaşam yolunuzla olan bağlantınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, hayatınızdaki yönünüzü, neye çabaladığınızı ve başarının sizin için nasıl göründüğünü kontrol altına almanız için fırsatlar getirebilir.

Bu dönemde çok daha başarılı olabilirsiniz ve yeni yollarla çok daha fazla sorumluluk ve daha büyük roller üstlenebilirsiniz. Başkaları size bir otorite figürü olarak bakabilir ve yaptığınız iş için çok fazla saygı görebilirsiniz.

Bu, işleri doğru şekilde ve doğru nedenlerle yaparsanız geçerlidir. Yapmazsanız, bu büyük bir düşüşe yol açabilir ve büyük aksilikler, gecikmeler ve başarısızlıklar yaşayabilirsiniz.

Yaptığınız işi değiştirmek, kendinize karşı dürüst olmak ve işleri doğru şekilde (sorumlu, etik ve akıllıca) ve doğru nedenlerle (çünkü bu konuda tutkulusunuz ve doğru olanı yapıyorsunuz) yaptığınızdan emin olmak önemli hale geliyor.

Bu geçiş sırasında kendinizi büyüyüp statü kazanabileceğiniz iyi bir konuma getirebilirsiniz. Bu, yeni zirvelere ulaşmanıza ve özgüveninizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Plütonun sizlere mesajı

Tutkulu hedefler belirleyin

Lider olun

Başarıya adım atın

Hayat yolunuzun kontrolünü elinize alın

En yüksek zirvelere ulaşın

Statü elde etmek için mücadele edin

İkizler

İkizler

Kova burcundaki Plüton, hayatınızdaki genişlemeye olan bağlantınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, büyüme için harika fırsatlara ve hayat, dünya ve kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olacak yeni deneyimlere yol açan derin şekillerde genişlemeniz için fırsatlar getirebilir.

Bu dönemde hayata karşı çok daha tutkulu hale gelebilir ve kendinizi her yeni deneyime atmak isteyebilirsiniz. Bu iyi bir şey olabilir ve çok daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olabilir, ancak bazen biraz fazla tutkulu olabilir ve biraz perspektif kazanmanız gerekebilir.

İnançlarınız da sizin için daha önemli hale gelebilir ve bunların şu anki kimliğinizle bağlantılı olduğunu ve size sağlıklı bir şekilde fayda sağladığını hissederseniz, inançlarınız konusunda daha tutkulu olabilirsiniz.

Eğer durum böyle değilse, inançlarınızı bırakmak isteyebilirsiniz, ancak bu kavgalarla (içsel veya dışsal) gelebilir. Eski inançlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir ve bazı yüklerle uğraşmanız gerekebilir.

İnançlarınız sizinle uyumlu olmalı ve inançlarınız olmamalı çünkü size dayatılan şey bu. Gelişmiş eleştirel düşünme çok yardımcı olabilir ve zihninizi genişletmeyi ve yeni düşünme yollarına açılmayı öğrenebilirsiniz.

Plütonun sizlere mesajı

Yaşam deneyimiyle öğrenin

Dünyayı derinlemesine keşfedin

İnançlarınızı dönüştürün

Fırsatların kontrolünü ele alın

Yeni bir mercekten bakın

Her yönden bakmayı deneyin

Yengeç

Kova burcundaki Plüton kişisel gücünüz ve öz kontrolünüzle olan bağlantınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, kendi içinizde daha fazla kişisel güç bulmanız, başkalarına dışarıdan bakmanıza gerek kalmadan kendinizi güçlendirmeniz ve kontrol edemediğinizi hissettiğiniz şeyleri kontrol altına almanız için fırsatlar getirebilir.

Bu, hayatınızın veya kendinizin bir bölümünde büyük bir dönüşümden sonra gelebilir. Bu dönüşüm biraz zaman alabilir ancak daha fazla güç ve kontrole ve daha güvenli ve emniyetli hissetmeye yol açar.

Daha derine inmeye, meselelerin özüne ve öz benliğinize ulaşmaya odaklanabilirsiniz. Bu başlangıçta rahatsız edici olabilir veya nasıl yapacağınızı öğrenmeniz gereken bir şey olabilir. İçinizdeki şeytanlarla ve en büyük korkularınızla yüzleşmeyi gerektirebilir, ancak bunu atlatmanızı sağlayacak gücü geliştirebilirsiniz.

Ayrıca sağlıklı bir şekilde paylaşmayı öğrenmek için çalışabilirsiniz ve bu her iki yönde de olabilir. Muhtemelen çok fazla paylaşım yapan birisiniz ve başkalarının kaynaklarını da kullanmayı öğrenmeniz ve sadece kendi kaynaklarınızı vermemeniz gerekiyor ve bu geçiş buna yardımcı olabilir.

Bu geçiş sırasında yakınlık meseleleri de ele alınabilir ve duygusal bağlarınızın daha güçlü ve daha dayanıklı hale gelmesi için onlarla yüzleşmek ve onları dönüştürmek zorunda kalabilirsiniz.

Plütonun sizlere mesajı

Büyük ölçüde dönüşüm

Gücünüzle rahatlayın

Kontrolü ele almayı öğrenin

İçinizdeki şeytanlarla yüzleşin ve kendinizi güçlendirin

Vermek ve almak dengesini yapılandırın

Duygusal bağlar kurun

Aslan

Aslan

Kova burcundaki Plüton, başkalarıyla olan bağlantılarınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, daha güçlü insanlarla bağlantı kurmanız için fırsatlar getirebilir. Karşılaştığınız her insanın güçlü bir pozisyonda veya güçlü bir kişiliğe sahip biri gibi görünebilir.

Bazıları muhtemelen sizi kontrol etmek ve fikirlerinizi, planlarınızı ve arzularınızı domine etmek isteyecektir ve bu sizin mücadele etmeniz gereken bir şeydir. Kendinizi savunmayı ve başkalarının sizi ezmesine izin vermemeyi öğrenmeniz gerekebilir.

Mevcut ilişkiler sağlıklı ve sizin için faydalıysa daha da güçlenebilir. Onlarla olan duygusal bağlarınız derinleşir ve büyür ve sonuç olarak aşk ve ilişkiler konusunda daha tutkulu olabilirsiniz.

Sağlıklı veya faydalı olmayan mevcut ilişkiler zorlanabilir ve bir dönüşüm yapılmazsa bir noktada kırılma noktasına gelebilir. Kendinize karşı ne kadar iyi davranıldığı veya davranılmadığı konusunda dürüst olmanız gerekebilir.

Bu geçiş başladığında dengenizi kaybettiğinizi hissederseniz, dengeleme üzerinde çalışmanız gerekebilir. Muhtemelen dikkatinizi gerektiren dengesiz veya tamamen kaotik bir şey vardır ve bunu sakinleştirmek için çalışmanız gerekir.

Plütonun sizlere mesajı

Güçlü insanlarla bağlantı kurun

İlişkiler yoluyla dönüşümün içinde olun

Sağlıklı bağlantılara olan bağlılığı derinleştirin

Denge ve barış tutkusu

Uzlaşma ve adalet için mücadele edin

Sevdiğiniz insandan güç alın

Başak

Kova burcundaki Plüton işinizle, günlük yaşamınızla ve sağlığınızla olan bağlantılarınızı zorlayabilir, Başak. Önümüzdeki yirmi yıl işinizi ve her gün yaptığınız şeyi dönüştürmeniz için fırsatlar getirebilir, böylece hayatınıza düzenli olarak tutku ve amaç getirebilirsiniz.

Şu anda yaptığınız şey için tutkunuz yoksa, Plüton sizi farklı bir alana itebilir ve bu, büyük güç mücadeleleri ve kontrol için kavgalar yaşadıktan sonra gelebilir. Kırılma noktanıza ulaşabilirsiniz ve sonunda dönüşüm gelir.

Şu anda hangi yeni iş ve günlük yaşam girişimlerini takip ederseniz edin, bunlar büyük ihtimalle tutkulu olduğunuz ve gerçekten inandığınız girişimler olacaktır. Anlamlı bir şekilde bağ kurmadığınız herhangi bir iş için çok az sabrınız olabilir.

Bu dönemde, yapı, düzen, rutin ve bakım konusunda daha tutkulu olabilirsiniz. Bu, daha fazla kontrol sahibi hissetmenize yardımcı olabilir ve sağlam planlarınız olduğunu ve bunlara sadık kaldığınızı hissederek garip bir şekilde güçlenmiş hissedebilirsiniz.

Sağlığınız konusunda daha tutkulu olabilirsiniz ve bu gerçekten kendinizi adadığınız bir şey olabilir. Hatta tam bir sağlık delisi bile olabilirsiniz. Sağlık meselelerine, beslenmenize ve vücudunuza nasıl davrandığınıza yaklaşımınızı değiştirebilir ve daha iyi stres yönetimi üzerinde çalışabilirsiniz.

Plütonun sizlere mesajı

Günlük hayatınızı dönüştürün

Çalışmanızla güçlü olun

Kontrolü küçük yollarla ele alın

Küçük şeylere tutkuyla bağlanın

Ayrıntılarla kendinizi güçlendirin

Refahınızı iyileştirin

Terazi

Terazi

Kova burcundaki Plüton kalbinizle olan bağlantınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, kalbinize nasıl baktığınızı, sevgiyi nasıl gösterdiğinizi ve sevginin sizin için ne anlama geldiğini dönüştürmeniz için fırsatlar getirebilir.

Mevcut herhangi bir aşk sorunu ortaya çıkabilir ve hayatınızı iyileştirmek için bu sorunları sağlıklı bir şekilde dönüştürmelisiniz. Bu zaman alabilir ve duygusal olabilir, ancak kalbinizi açmanıza ve hayatınızdaki aşkı derinleştirmenize yol açabilir.

Sağlıklı ve pozitif olan mevcut aşk ilişkilerinde, onlara ve sevdiğiniz insanlara karşı daha tutkulu olabilirsiniz. Bu, onlarla halihazırda sahip olduğunuz duygusal bağları güçlendirmenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı ve pozitif değillerse, onlarla daha fazla mücadele yaşayabilirsiniz veya ilişkiyi daha iyi hale getirmek için dönüştürmeniz gerekir ya da bir kırılma noktasına gelirsiniz ve biter. 

Yaratıcılığınız da bu dönemde artabilir ve yaratıcı projeler ve girişimler konusunda çok daha fazla ilham alabilir ve tutkulu olabilirsiniz. Bu nedenle, bir şekilde dikkat çekebilir veya takdir görebilirsiniz.

Plütonun sizlere mesajı

Sevgiyle dönüş

Aşk, romantizm ve neşe tutkusu

Güçlü yaratıcı arayışlar

Başlıca yollarla dikkat çekme

Aşka inan

Var olan maddi manevi şartlarına sahip çık

Akrep 

Kova burcundaki Plüton duygularınızla olan bağlantınızı zorlayabilir, Akrep. Önümüzdeki yirmi yıl duygusal olarak dönüşmeniz için fırsatlar getirebilir ve ne hissettiğinizi ve duygularınızla ne yaptığınızı kontrol edebilirsiniz.

Eski duygusal sorunlar yüzeye çıkabilir ve muhtemelen onlarla doğrudan yüzleşmeniz ve onları daha iyiye dönüştürmeniz gerekir. Sorunların özüne inmeniz ve onları dönüştürmeniz veya içsel temelinizi veya hayatınızın temelini güçlendirmeye çalışmanız gerekebilir.

Duygusal olduğunuzda daha tutkulu olabilirsiniz, ancak biraz disiplin ve özdenetiminiz varsa, bu iyi bir şey olabilir. İhtiyaç duyduğunuzda motivasyon bulabilir ve hissettiklerinizle olumlu bir şekilde harekete geçebilirsiniz.

Kova burcundaki Plüton ayrıca ev ve aile meselelerine de dikkat çekebilir ve mevcut ev ve aile meseleleri de ortaya çıkabilir. Bunların bir kısmıyla kendi başınıza başa çıkabilirsiniz, ancak ailenizle yüzleşmeniz gerekebilir ve bu zor olabilir.

Şu anda sizin için ev ve aile ne anlama geliyorsa, önümüzdeki 20 yıl içinde muhtemelen değişecek ve buna çok farklı bir şekilde bakacaksınız. Bu, başlangıçta üzücü görünse de, içsel olarak güçlenmenize yardımcı olabilir.

Plütonun sizlere mesajı

Duygusal olarak dönüş

Ruhunuzu güçlendirin

Tutkulu duygular motivasyon görevi görür

Evde veya aileyle dönüşümler

Temelden başlayarak güçlü arayışlar

Köklerinizden güç alın

Yay

Yay

Kova burcundaki Plüton zihninizle olan bağlantınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl zihninizi dönüştürmeniz için fırsatlar getirebilir ve zihinsel yeteneklerinizi kontrol altına alabilir ve daha güçlü bir zihne sahip olabilirsiniz.

Zihninizle veya iletişim kurma ve kendinizi açıkça ifade etme yeteneğinizle ilgili herhangi bir sorununuz ortaya çıkabilir ve sorunlarla yüzleşmeniz gerekir. Bu size onu daha iyiye dönüştürme fırsatı verir ve zihninizin ne kadar güce sahip olduğunu anlayabilirsiniz.

İletişiminizde ve kendinizi ifade etme biçiminizde daha baskın hale gelebilir ve fikirlerinizde, planlarınızda ve görüşlerinizde daha kendinize güvenebilirsiniz. Muhtemelen zihinsel enerjinizle o kadar kararsız olmayacak ve düşündüğünüz şeye sadık kalacaksınız.

Başkaları söylediklerinizi çok daha ciddiye alabilir ve siz de yaptığınız her şeye daha ciddi bir yaklaşım sergileyebilir, zihninizle olabildiğince çok şeye atılmak isteyebilirsiniz. Yüzeysel olduğunu düşündüğünüz her şeye karşı çok az sabrınız olabilir, bu yüzden bunun üzerinde çalışmanız gerekebilir.

Başkaları sizden daha sık tavsiye isteyebilir ve konuştuğunuzda gerçekten dinleyebilir. Bu, söylediklerinize ve nasıl söylediğinize olan güveninizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Plütonun sizlere mesajı

Zihninizi dönüştürün

Tutkulu fikirler ve planlar

Güçlü bir sohbetçi

Güçlü ifade

Ciddi bakış açısı

Oğlak

Kova burcundaki Plüton, kaynaklarınızla olan bağlantınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, yanlış inançları ve yüzeysel güveni yıkıp yerine sağlam ve güvenli bir şey inşa edebilmeniz için fırsatlar getirebilir.

Plüton burcunuzdaydı ve şimdi çıkacağına göre, umarım Plüton'un size son 15 yılda sunduğu tüm gücü ve kontrolü üstlenmişsinizdir. Bu, önümüzdeki 20 yıl boyunca ilerlemenize yardımcı olacak ve hayatınızın bazı yönlerinin yerle bir olduğunu görebilirsiniz.

Kendinizi güvende ve emniyette hissetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz ancak aslında sizin için iyi olmayan her şey yıkılabilir. Bu, başlangıçta rahatsız edici gelebilir çünkü kendinizi güvende ve emniyette hissetmenizin yolu budur ve buna karşı savaşmak isteyebilirsiniz, ancak yeniden inşa etmek genellikle yapılacak en iyi şeydir.

Yeniden inşa etmeye başladığınızda, olumlu yönleri görmeye başlayabilirsiniz ve bu inanılmaz derecede güçlendirici olabilir. Kendi gücünüze adım atabilir, başkalarından onay almadan kendinize ihtiyaç duyduğunuz güveni verebilir ve sağlam bir öz değer duygusuna sahip olabilirsiniz.

Eğer buna zaten sahipseniz, önümüzdeki yirmi yıl hayatınızda hem gerçek hem de mecazi anlamda inanılmaz bir zenginlik inşa ettiğiniz bir zaman olabilir. Bolluk sizi çevreleyebilir ve kendinizi çok güvende hissedebilirsiniz.

Plütonun sizlere mesajı

Yüzeysellikten uzak gerçek güven

Kendinizi güvende ve emniyette hissettiren şeyleri dönüştürün

Kaynakların kontrolünü ele alın

Tutkulu değerler

Bolluk

Finansal olarak öğrenmeye yenilenmeye odaklanın

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Kova

Kova

Kova burcundaki Plüton kişisel gücünüzü bulmanız ve kontrolü ele geçirmeniz için sizi zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, kendinizi nasıl ifade edeceğinizi ve kendi gücünüzle nasıl rahat edeceğinizi öğrenmeniz için fırsatlar getirebilir.

Plüton şu anda burcunuzda tur atıyor ve bu sizin güç ve kontrole odaklanmanız için büyük bir dönem. Güç konusunda sizi rahatsız eden eski sorunlarınız varsa veya gücünüzün elinizden alındığını veya reddedildiğini hissettiğiniz veya kontrolü kaybettiğiniz yerler varsa, muhtemelen önce odaklanmanız ve anlamak ve dönüştürmek için çalışmanız gereken yer burasıdır.

Bu biraz zaman alabilir ve bazılarınız için Plüton'un Kova burcunda olduğu tüm zamanı alabilir. Ancak sonunda bu güçlendirici bir zaman olabilir. İçinizde sizden kaçan gücü bulabilir ve bunu dışarıya yansıtmaktan rahat hissedebilirsiniz.

Kişiliğiniz daha güçlü ve baskın hale gelebilir ve sizi kolayca itmek daha zor olabilir. Güçlü, güvenli ve sarsılmaz biri olarak görülebilir ve bazıları sizinle uğraşmaya çalışabilir ancak genellikle başarısız olurlar.

Karşınıza çıkma şeklinizi değiştirebilir ve başkalarının sizi nasıl gördüğü konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu, dış benliğinizde daha özgüvenli hissetmenize ve başınız dik bir şekilde ilerlemenize yardımcı olabilir.

Plütonun sizlere mesajı

Kişisel gücünüzü bulun ve kontrolü ele alın

Birçok şekilde dönüştürün

Kendinizi içsel olarak güçlendirin

Güçlü kişilik

Güçlü dış yüz

Kişiliğinizin kontrolünü elinize alın

Balık

Kova burcundaki Plüton ruhunuzla olan bağlantınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl size bir adım geri çekilmeniz, kendinizle bağlantı kurmanız ve artık size iyi hizmet etmeyen şeyleri serbest bırakmanız için fırsatlar sunabilir.

Dışarıdan bakıldığında, ne kadar dönüştüğünüzün herkes için açık olması pek mümkün değil, ancak sizin için muazzam olacak. Muhtemelen derin yollarla dönüşmek için çalışacaksınız, ancak kendi başınıza ve başkalarının onayına ve onayına ihtiyaç duymadan.

Bunu muhtemelen kendi başınıza yapmayı tercih edeceksiniz, böylece daha fazla iç gözlem ve düşünceli olmak ve geçmişe ve bilinçaltınıza gerçekten derinlemesine inmek için gereken zamanı ayırabilirsiniz. Anlama, öğrenme ve serbest bırakma üzerinde çalışabilirsiniz ve bu, bu geçiş tamamlandığında büyük bir yük temizliğine yol açabilir.

Bu temizlik ruhunuzla, sezginizle ve maneviyatınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Etrafınızdaki ince enerjilere daha uyumlu hale gelebilir ve iç rehberinize güvenmeyi öğrenebilirsiniz.

Kendinizi çok daha fazla arka planda tutabilir, hiçbir şey için fazla ilgi çekmek istemeyebilir ve bu süre zarfında spot ışıklarının dışında daha güçlü olabilirsiniz. Başkaları sahne arkasında ne kadar güçlü olduğunuzu görebilir ve bu durumlarda size saygı gösterebilir.

Plütonun sizlere mesajı

Geçmişi anlayarak dönüştürün

Güçlü serbest bırakma

Hayal gücüne tutku

Sezgileri güçlendirmek

Güçlü ruh

Kova burcundaki Plüton ile iyi şanslar

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
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