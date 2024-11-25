25 Kasım - 1 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

Kova burcundaki Plüton, başkalarıyla olan bağlantılarınızı zorlayabilir. Önümüzdeki yirmi yıl, daha güçlü insanlarla bağlantı kurmanız için fırsatlar getirebilir. Karşılaştığınız her insanın güçlü bir pozisyonda veya güçlü bir kişiliğe sahip biri gibi görünebilir.
Bazıları muhtemelen sizi kontrol etmek ve fikirlerinizi, planlarınızı ve arzularınızı domine etmek isteyecektir ve bu sizin mücadele etmeniz gereken bir şeydir. Kendinizi savunmayı ve başkalarının sizi ezmesine izin vermemeyi öğrenmeniz gerekebilir.
Mevcut ilişkiler sağlıklı ve sizin için faydalıysa daha da güçlenebilir. Onlarla olan duygusal bağlarınız derinleşir ve büyür ve sonuç olarak aşk ve ilişkiler konusunda daha tutkulu olabilirsiniz.
Sağlıklı veya faydalı olmayan mevcut ilişkiler zorlanabilir ve bir dönüşüm yapılmazsa bir noktada kırılma noktasına gelebilir. Kendinize karşı ne kadar iyi davranıldığı veya davranılmadığı konusunda dürüst olmanız gerekebilir.
Bu geçiş başladığında dengenizi kaybettiğinizi hissederseniz, dengeleme üzerinde çalışmanız gerekebilir. Muhtemelen dikkatinizi gerektiren dengesiz veya tamamen kaotik bir şey vardır ve bunu sakinleştirmek için çalışmanız gerekir.
Plütonun sizlere mesajı
Güçlü insanlarla bağlantı kurun
İlişkiler yoluyla dönüşümün içinde olun
Sağlıklı bağlantılara olan bağlılığı derinleştirin
Denge ve barış tutkusu
Uzlaşma ve adalet için mücadele edin
Sevdiğiniz insandan güç alın
Başak
Kova burcundaki Plüton işinizle, günlük yaşamınızla ve sağlığınızla olan bağlantılarınızı zorlayabilir, Başak. Önümüzdeki yirmi yıl işinizi ve her gün yaptığınız şeyi dönüştürmeniz için fırsatlar getirebilir, böylece hayatınıza düzenli olarak tutku ve amaç getirebilirsiniz.
Şu anda yaptığınız şey için tutkunuz yoksa, Plüton sizi farklı bir alana itebilir ve bu, büyük güç mücadeleleri ve kontrol için kavgalar yaşadıktan sonra gelebilir. Kırılma noktanıza ulaşabilirsiniz ve sonunda dönüşüm gelir.
Şu anda hangi yeni iş ve günlük yaşam girişimlerini takip ederseniz edin, bunlar büyük ihtimalle tutkulu olduğunuz ve gerçekten inandığınız girişimler olacaktır. Anlamlı bir şekilde bağ kurmadığınız herhangi bir iş için çok az sabrınız olabilir.
Bu dönemde, yapı, düzen, rutin ve bakım konusunda daha tutkulu olabilirsiniz. Bu, daha fazla kontrol sahibi hissetmenize yardımcı olabilir ve sağlam planlarınız olduğunu ve bunlara sadık kaldığınızı hissederek garip bir şekilde güçlenmiş hissedebilirsiniz.
Sağlığınız konusunda daha tutkulu olabilirsiniz ve bu gerçekten kendinizi adadığınız bir şey olabilir. Hatta tam bir sağlık delisi bile olabilirsiniz. Sağlık meselelerine, beslenmenize ve vücudunuza nasıl davrandığınıza yaklaşımınızı değiştirebilir ve daha iyi stres yönetimi üzerinde çalışabilirsiniz.
Plütonun sizlere mesajı
Günlük hayatınızı dönüştürün
Çalışmanızla güçlü olun
Kontrolü küçük yollarla ele alın
Küçük şeylere tutkuyla bağlanın
Ayrıntılarla kendinizi güçlendirin
Refahınızı iyileştirin