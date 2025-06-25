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25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ayı: 12 Burç Üzerindeki Etkileri

etiket 25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ayı: 12 Burç Üzerindeki Etkileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 10:06

4° Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, aile, kökler, aidiyet, içsel güvenlik ve duygusal şifa temalarını ön plana çıkarıyor. Kişisel haritanızda Yengeç burcunun düştüğü ev, bu Yeni Ay'ın sizin için en etkili olacağı alanı belirler. Aşağıdaki yorumlar, Yükselen burcunuza göre okunmalıdır.

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♈️ Koç

♈️ Koç

Ev Temaları Aktif

  • Aile içinde yeni başlangıçlar zamanı. Taşınma, ev alma-satma, ebeveynlerle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir.

  • Duygusal güvenliğinizi inşa etmek adına önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

  • İçsel huzur için geçmişle yüzleşme ve affetme zamanı.

  • Destekleyici: Mars sekstiliyle, aile için harekete geçebilirsiniz.

  • Zorluk: Eski öfke veya kırgınlıklar yüzeye çıkabilir.

♉️ Boğa

♉️ Boğa

Ev Temaları Aktif

  • Kardeşler, kuzenler, komşularla ilişkiler gündemde. Kısa bir seyahat veya eğitim planı başlayabilir.

  • Duygusal olarak kendinizi daha fazla ifade etme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

  • Duygularınızı yazıya dökerek iyileşebilirsiniz.

  • Destekleyici: İçten gelen projeler ilham verebilir.

  • Zorluk: Yanıltıcı sözler, yanlış anlamalar olabilir.

♊️ İkizler

♊️ İkizler

Ev Temaları Aktif

  • Maddi güvenliğinizi inşa etmek adına yeni adımlar atabilirsiniz.

  • Aileden finansal destek almak ya da yeni gelir kaynağı düşünmek için uygun bir dönem.

  • Sahip olduklarınızı daha fazla takdir edeceksiniz.

  • Destekleyici: Jüpiter kazanç fırsatlarını artırabilir.

  • Zorluk: Harcamalarda belirsizlikler yaşanabilir.

♋️ Yengeç

♋️ Yengeç

Ev Temaları Aktif

  • Bu sizin Yeni Ay’ınız! Kişisel doğum gününüz gibi çalışır. Yepyeni bir siz yaratma zamanı.

  • Dış görünüş, imaj, yaklaşım ve hedeflerde yenilenme var.

  • Hayatınıza yön verme cesaretini toplayın, artık sahne sizin!

  • Destekleyici: Mars ve Jüpiter sizi hem motive hem de destekliyor.

  • Zorluk: Eski benliğinize tutunma isteği yavaşlatabilir.

♌️ Aslan

♌️ Aslan

Ev Temaları Aktif

  • İçsel dünyanızda derin temizlik ve arınma zamanı.

  • Ruhsal çalışmalar, meditasyon, inziva size iyi gelecek.

  • Bilinçaltı korkularla yüzleşebilirsiniz.

  • Destekleyici: Spiritüel rehberlik alabilirsiniz.

  • Zorluk: Gerçeklerden kaçma eğilimi olabilir.

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♍️ Başak

♍️ Başak

Ev Temaları Aktif

  • Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve hedeflerde yenilik.

  • Yeni gruplara katılabilir, geleceğe dair planlar yapabilirsiniz.

  • Duygusal destek gördüğünüz insanlarla birlikte olun.

  • Destekleyici: Proje başlatmak için verimli bir dönem.

  • Zorluk: Arkadaşlıkta sınırlar veya aldatmalar.

♎️ Terazi

♎️ Terazi

Ev Temaları Aktif

  • Kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili yeni başlangıçlar.

  • Yeni iş, terfi, yön değişikliği gibi etkiler aktif.

  • Aile ve iş hayatı arasında denge kurmak gerekebilir.

  • Destekleyici: Jüpiter desteğiyle başarıya açık bir dönem.

  • Zorluk: Otorite figürleriyle zorlanma riski.

♏️ Akrep

♏️ Akrep

Ev Temaları Aktif

  • Eğitim, seyahat, inançlar ve yurt dışı konularında yeni fırsatlar.

  • Akademik bir girişim, spiritüel eğitim ya da uzak bir yerle bağlantı kurulabilir.

  • Yaşam felsefenizi güncelliyorsunuz.

  • Destekleyici: Bilgilenme ve ruhsal gelişim zamanı.

  • Zorluk: İnanç krizleri yaşanabilir.

♐️ Yay

♐️ Yay

Ev Temaları Aktif

  • Duygusal bağlar, ortak kaynaklar, miras ya da borçlar gündemde.

  • Derin bir dönüşüm dönemi başlıyor.

  • Şifa çalışmaları için harika bir zaman.

  • Destekleyici: Duygusal güçlenme yaşanabilir.

  • Zorluk: Maddi risklere karşı dikkatli olun.

♑️ Oğlak

♑️ Oğlak

Ev Temaları Aktif

  • Evlilik, ortaklık, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa.

  • Yeni bir ilişkiye başlamak ya da var olanı derinleştirmek mümkün.

  • Karmik bağlarla yüzleşme zamanı olabilir.

  • Destekleyici: Kalpten gelen bağlar güçlenir.

  • Zorluk: Eski ilişkilerin gölgesi yeniden ortaya çıkabilir.

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♒️ Kova

♒️ Kova

Ev Temaları Aktif

  • Sağlık, günlük rutinler, çalışma ortamı üzerine yenilik.

  • Daha sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak için destekleyici bir dönem.

  • İş ortamında değişiklikler gündeme gelebilir.

  • Destekleyici: Yeni düzen, enerji ve motivasyon getirir.

  • Zorluk: Yorgunluk ve ihmalkârlık olabilir.

♓️ Balık

♓️ Balık

Ev Temaları Aktif

  • Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve keyif alanında yenilik.

  • Aşkta yeni başlangıçlar ya da yaratıcı projeler doğabilir.

  • Kalbinizin sesini dinleyerek adım atın.

  • Destekleyici: İlham, romantizm ve neşe artabilir.

  • Zorluk: Beklentileri yüksek tutmak hayal kırıklığı yaratabilir.

🎯 Genel Öneri:

🎯 Genel Öneri:

Bu yeni ayda hangi burçtan olursanız olun:

  • ➡️ Köklerinize dönün.

  • ➡️ Kendinize ve geçmişinize şefkat gösterin.

  • ➡️ Ruhunuzu besleyecek adımlar atın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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