25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ayı: 12 Burç Üzerindeki Etkileri

4° Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, aile, kökler, aidiyet, içsel güvenlik ve duygusal şifa temalarını ön plana çıkarıyor. Kişisel haritanızda Yengeç burcunun düştüğü ev, bu Yeni Ay'ın sizin için en etkili olacağı alanı belirler. Aşağıdaki yorumlar, Yükselen burcunuza göre okunmalıdır.