25 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bilinçaltında sakladıklarının su yüzüne çıkmasına izin vereceksin. Korkularınla yüzleşecek, kendine koyduğun sınırları aşacaksın. Akrep burcundaki Ay tutulmasının da verdiği cesaret ile ruhsal bir arınma ve dönüşüm yaşayacaksın.

Aidiyet duygun ve duygusal ihtiyaçların doğrultusunda hareket etmeye hazırsın! Sahi, şu an nerede olmak istiyorsun? Bu Cuma günü olmak istediğin yere doğru yola çıkabilirsin. Belki tek yönlü bir bilet alıp sevdiklerine kavuşmaya karar verebilirsin. Ya da iş hayatın için risk alarak sevdiklerinden uzaklaşmaya... Karar senin! Rotanı çizerken mutluluğu odak noktana koy yeterli.

Hayatında güçlü arınmalar yaşayacağın bugünlerde ruhsal arınma da yaşamak için biraz meditasyon ve yoga gibi aktivitelere de yönelebilirsin. Belki son dönemlerin trendi aile dizilimi ile bağlılık konusundaki sorunlarının üzerine gidebilirsin. Aradığın çözüm ise içinde, yeter ki onu bulmaya karar ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...