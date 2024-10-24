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25 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 19:10

Bilinçaltınızın derinlerinde gerçekleri bulacaksınız! Peki 25 Ekim Cuma gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bilinçaltında sakladıklarının su yüzüne çıkmasına izin vereceksin. Korkularınla yüzleşecek, kendine koyduğun sınırları aşacaksın. Akrep burcundaki Ay tutulmasının da verdiği cesaret ile ruhsal bir arınma ve dönüşüm yaşayacaksın. 

Aidiyet duygun ve duygusal ihtiyaçların doğrultusunda hareket etmeye hazırsın! Sahi, şu an nerede olmak istiyorsun? Bu Cuma günü olmak istediğin yere doğru yola çıkabilirsin. Belki tek yönlü bir bilet alıp sevdiklerine kavuşmaya karar verebilirsin. Ya da iş hayatın için risk alarak sevdiklerinden uzaklaşmaya... Karar senin! Rotanı çizerken mutluluğu odak noktana koy yeterli. 

Hayatında güçlü arınmalar yaşayacağın bugünlerde ruhsal arınma da yaşamak için biraz meditasyon ve yoga gibi aktivitelere de yönelebilirsin. Belki son dönemlerin trendi aile dizilimi ile bağlılık konusundaki sorunlarının üzerine gidebilirsin. Aradığın çözüm ise içinde, yeter ki onu bulmaya karar ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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