25 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevili Oğlak, bugünden itibaren sosyal çevren değişebilir. Eskiden kopmanın zamanı gelmiş olmalı! Sen de öyle hissetmiyor musun? Özellikle seni dibe çeken ilişkilerden kopmanın tam sırası. Bu sayede yeni arkadaşlar edinme şansı bulabilirsin. Eskisinden daha güçlü bağlarla hayatına çekidüzen verebilirsin.

Seni bu konuda cesaretlendiren Akrep burcundaki Ay tutulması, bazı ilişkilerin ise bağlarını güçlendirecek. Romantik konularda daha güçlü bir duygu yoğunluğuyla aşka odaklanabilirsin. Sevdiklerinden asla vazgeçmeyeceksin, ama sevmediklerine bir anda şans dileyecek cesarete de sahip olacaksın.

Tüm bunların dışında bu ara hayallerin ve hedeflerin de değişecek. Yeni bir vizyon edinecek, hayatını yeniden şekillendirme arzusu ile hareket edeceksin. İşinde daha başarılı, kariyerinde daha güçlü ve disiplinli olacaksın. Artık seni hedefinden uzaklaştırmak pek de mümkün değil gibi görünüyor. Görünen o ki o zafer elde edilecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...