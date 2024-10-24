25 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aile içindeki dinamikler değişecek! Açıkçası bazı taşlar yerine oturacak. Ama bazı sınırlar da aşılacak. Zira bugünden itibaren aile içinde gizli kalan güçlü sırlar ortaya çıkabilir! Akrep burcundaki Ay tutulması, hane içinde köklü değişikliklerin habercisi.

Belki hayatın altüst olacak! Fakat bu köklü değişim sana birtakım kârlar da getirecek. Saklanan sırlar arasında aile mirasını ilişkilendiren konular olabilir. Gerçekler ortaya çıkınca tanımadığın akrabalarından kalan mallar ve yüklü miktarda para da senin olabilir. Bu aşamada büyük sırlara şaşırmak ile zaman kaybetmemelisin. Soğukkanlılığını koruyarak senin olana sahip çıkmalısın.

Tam da bu noktada belki de bazı duygusal arınmaların zamanı gelmiştir. Seni dibe çeken kişilerden ailen bile olsa uzak durmaya karar verebilirsin. Bu durum beraberinde kardeşlik, velayet ya da mal davalarını getirebilir. Aile bağları tamamen sarsılsa da eskisinden daha güçlü bir güne başlayacağına ise emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...