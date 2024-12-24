25 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün paradan söz edeceğiz. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisinde kazanma potansiyelin bir hayli yüksek. Bu yüzden paranla riske girmek istiyorsan, bugün doğru zaman diyebiliriz. Tabii yatırım ve girişimlerinde ne olursa olsun belirli öngörüler çerçevesinde ilerlemeni de tavsiye etmeliyiz. Ancak kesin olan bir şey var ki daha fazlasını istiyorsan, bugün harekete geçmek için güzel bir gün!

Tam da bu noktada ortak kaynaklara yönelebilirsin. İş birliği ve finansal ortaklıklarla riskini azaltıp kazanma ihtimalini arıtabilirsin. Para ile para kazanacaksın, fakat yaratıcı fikirlerini ortaya koyman şart. Kendine güven ve dış dünyada elde edeceğin başarılara odaklan.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Kalbin biraz yorgun gibi... Bugün birtakım kırgınlıklar söz konusu olabilir, kendine dikkat et. Kalbini kapatma ama kendini korumayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...