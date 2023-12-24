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25 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:00

İzin verin, Mars Üçgen Kuzey Ay Düğümü ile Venüs Neptün Üçgeni hayatınıza yön versin! Şimdi oluşturduğun düzen gelecek yılı da şekillendirebilir. Peki, 25 Aralık Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün uyumu, dengeyi ve uzlaşmayı sağlayacak güç sen olacaksın! Çevrende olup bitenlerin ruhani boyutlarını, olayların ve kişilerin gerçek yüzünü görmek sana güç verecek. Sezgisel güçlerin ve Neptün'ün 'alıcı' prensibiyle birlik sağlayacak enerjiye kavuşabileceksin. 

Özellikle sosyal yaşamında ve aile ilişkilerinde düzeni sağlayan kişi yine sen olacaksın. Fakat bu kez durum her zamankinden biraz daha farklı. Oluşturduğun düzen yılın son haftasından itibaren hayatına etki edecek ve gelecek yılının huzurlu başlamasını sağlayacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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