25 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uyumu, dengeyi ve uzlaşmayı sağlayacak güç sen olacaksın! Çevrende olup bitenlerin ruhani boyutlarını, olayların ve kişilerin gerçek yüzünü görmek sana güç verecek. Sezgisel güçlerin ve Neptün'ün 'alıcı' prensibiyle birlik sağlayacak enerjiye kavuşabileceksin.

Özellikle sosyal yaşamında ve aile ilişkilerinde düzeni sağlayan kişi yine sen olacaksın. Fakat bu kez durum her zamankinden biraz daha farklı. Oluşturduğun düzen yılın son haftasından itibaren hayatına etki edecek ve gelecek yılının huzurlu başlamasını sağlayacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...