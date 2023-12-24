25 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün inzivaya çekilme arzun ve iç sesini dinleme yöneliminin fazla olduğu bir gün olabilir. Muhteşem bir düzen ve planlamayla yılın neredeyse tüm işlerini bitirmiş olmanın huzurunu yaşıyor olabilirsin. Bu huzur sana yeni bir yıl başlamadan önce iç sesini dinleme fırsatı sağlayabilir.

Her detayı düşündüğün, herkesin iyiliği için yaptığın planların ne kadarı seninle ilgili? Belki de ruhun inzivaya çekilme arzusu ile sana bir mesaj vermeye çalışıyordur! Dinlenmeli, yenilenmeli ve tazelenmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...