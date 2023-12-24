25 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sevgide ve ilişkilerde kabullenici taraf olabilirsin. Merhametli, şefkatli ve bağışlayıcı yönlerinin açığa çıktığı, yoğun duygularla hareket ettiğin bir gün olabilir. Kendin ve ilişkilerin için yaşamın doğal akışını kucaklamak huzura ulaşmanı sağlayabilir.

Barış için harekete geçen, gönlünü almak isteyen sevdiklerine karşı tavırların gelecek yılın sana karşı tavrını belirleyecek. Gelecekten beklentilerine göre kararlar almalısın. Hayatı ve sevdiklerini kucaklarsan, hayat ve gelecek de seni sevgiyle kucaklayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...