25 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün bilinçaltının derinlerine iniyoruz. Bugüne dek seni kısıtlayan ve cesaretinin kırılmasına neden olan ne varsa arınma zamanı. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle, başta zihnin ve düşüncelerin olmak üzere özgürleşmelisin.

Kendini rahat hissettiğin yerde, doğru kişilerle olmalı ve istediğini yapmalısın... Biraz başına buyruk olmak ve kalıpları yıkmak da sana iyi gelecektir. Ruhsal anlamda genişleyen dünyan hayal gücünü de besleyecek. Her zamanki gibi yaratıcı fikirlere dalacaksın belki ama bu kez onları gerçeğe dönüştürecek cesareti de bulacaksın. Maddi ve manevi anlamda kayıplardan korkmadan hareket edeceksin.

İşte bu harekete geçiş, seni huzura ve başarıya götürecek. Hayatını tamamen değiştirme şansın var. Tabii bunun için nereden başlayacağını ve ne yapmak istediğini bulmalısın. Açıkçası aklının iplerini salıp isteğini yapmak için kendin özgür bıraktığında hayat sana kaçırılmaz fırsatlar sunacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...