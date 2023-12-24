25 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni'nin olumlu etkilerini hissedeceksin. Günün en şanslı burcu sensin! Yılın son haftasında uzun zamandır ilerlemesini beklediğin işlerin hızla çözüme ulaşması ve hayallerinin gerçek olması mümkün. Önüne çıkan engeller bile kısa zamanda yolunu açan, yükselmeni sağlayan basamaklara dönüşecek.

Özellikle dişil enerjiden destek ve yardım alman söz konusu olabilir. Bu kişi partnerin olabileceği gibi iş arkadaşı, ortak, patron veya hayatında önemli rolü olan bir kadın figürü de olabilir. Başarılar... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...