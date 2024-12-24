25 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün maddi kaynaklarını dikkatle yönetmelisin. Değer verdiklerini yeniden gözden geçirebilir, yatırımlarını sorgulayabilirsin. Bugüne dek attığın adımları kontrol ederek kararsız ya da kendinden emin olmadan aldığın kararlar konusunda netliğe kavuşmanı sağlayacaktır.

Tam da bu noktada öngörülerine ve sezgilerine güvenmelisin. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle kazanmayı hedefleyerek geriye dönük incelemeler yapmalısın. Geçmişten kazanacak çok şeyin olduğu aşikar. Ne kazanacağın ise senin dikkatine bağlı!

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Her zamankinden net ve kararlı olduğun bugün, ilişkilerindeki sorunlara da son verebilirsin. Belki bir ayrılık ya da tam aksi bir birleşme kararı verebilirsin. Görünen o ki hislerini uçlarda yaşayacak ve sonunda o kararı vereceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...