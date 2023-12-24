25 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Venüs Neptün Üçgeni'nin etkileyiyle arzu duyduğun ve özlediğin şeylere yönelmek isteyebilirsin. Sezgisel ve duygusal anlamda güçlü yönlerin açığa çıkabilir. Bu sayede saf gerçeği çok daha net görmeye, olayların iç yüzünü kavramaya başlayabilirsin.

Yılın son haftasında gerçekleri görmek, yaşantını şekillendirmek konusunda yardımcı olabilir. Özgür ruhunun daha da özgürleşeceği keyifli bir hafta seni bekliyor. Farkındalık kazandığın konular kişisel ve bilişsel anlamda gelişimini destekleyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...