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25 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.12.2024 - 19:01

Ciddiyeti bir kenara bırakın! Peki 25 Aralık Çarşamba gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ciddiyeti bir kenara bırakmaya ne dersin? İşlerin her zaman kusursuz olmasına gerek yok. Hatta işi gücü biraz boşlamak sana iyi gelebilir... Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle profesyonel hayattan uzaklaşabilirsin. Bugün senden 'çalışasım yok' cümlesini duyacak gibiyiz. 

Görünen o ki başarıların, hırsların ve kariyerin yerine bugünlük özgürlüğünü seçeceksin. Hatta karar verirken çoğunlukla kalbinin sesini dinleyeceksin. Eleştirel bakış açını dahi bir kenara bırakabilir, ne olacağını görmeyi tercih edebilirsin. Tabii söylemekten dilinde tüy bitmiş de olabilir, haklı olmaktan yorulmuş da olabilirsin. 

Tüm bunların yanında heyecanlı bir aşk da seni bekliyor. Derin duygulardan ya da kalıcı bir aşktan söz etmeyeceğiz ama anın heyecanına kapılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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