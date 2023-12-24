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25 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:00

Gökyüzü gezegenler arasındaki açılanma ile size durmanız gerektiğini söylüyor. Mars Üçgen Kuzey Ay Düğümü ile Venüs Neptün Üçgeninin etkilerine dikkat et! Peki, 25 Aralık Pazartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak, bugün sürekli olarak ne yapman ve nasıl düşünmen gerektiğine dair yorumda bulunan zihinini susturman gerekebilir. Her konuyu en ince ayrıntısına kadar düşünmek, mükemmele odaklanarak 'ince eleyip sık dokumak' ve kusursuz işler yapmak konusuna o denli odaklanmışsın ki ne kadar yorgun olduğunu fark edememişsin... 

Ruhani rehberlik yapan sezgilerine, işaretlere ve rüyalarına kulak ver. Evren sana dinlenmen gerektiğini ifade ediyor. Zihinin boşaltmalı, yılın son haftasında geçmişe dair tüm detaylardan kurtulmalı ve yeni yıla arınmış bir şekilde girmelisin. Hadi başlayalım! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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