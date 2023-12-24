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25 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:00

Gelecek yıl sizin yılınız olsun istiyorsanız, Mars Üçgen Kuzey Ay Düğümü ile Venüs Neptün Üçgenine dikkat edin! Peki, 25 Aralık Pazartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık, bugün muhtaç durumda olan birilerine yardım etme veya göz kulak olma görevini üstlenebilirsin. Güçsüzlerin gücü olmak, ruhunun derinliklerinde yer alan negatif duygulardan uzaklaşmana yardımcı olabilir. Bilinçdışı yönlerinin açığa çıkması; ruhsal sevgi ve arzularının hayatına denge getirmesi söz konusu olabilir. 

Yaşayacağın farkındalık hayatının merkezinde yer alan kişilerle mesafeni gözden geçirmene neden olabilir. Yılın son haftasında alacağın kararlar sayesinde 2024 yılı resmen 'miladın' olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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