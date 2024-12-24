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25 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.12.2024 - 19:01

Sevdikleriniz önceliğiniz olacak. Peki 25 Aralık Çarşamba gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ailen ve sevdiklerin önceliğin haline gelecek. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etisi altında kalacak, sevdiklerin için kendinden feragat edeceksin. Önceliklerin, beklentilerin ve isteklerin değişebilir... Dış dünyaya karşı sevdiklerini korumak için her zamankinden güçlü ve hırslı da olacaksın. 

Tam da bu noktada miras davaları ve aile bütünlüğünü etkileyen duruşmalar söz konusu olabilir. Güçlü durmak için mücadele etme. Zira zor anlarda zaman zaman güçsüz kalman normal. Ayrıca sevdiklerin için feda ettiklerine de dikkat et. Sınırlarını aşmadan bir düzen oluşturmaya ve sevdiklerini korumaya odaklan.

Gelelim iş hayatına! Bugün profesyonel konular da gerçek bir lider olacaksın. İş yerinde düzeni sağlayan, işleri yöneten ve başaran kişi sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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