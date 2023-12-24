25 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayatında önemli bir yeri olan kimselerle maddi veya manevi konularda yardımlaşma içerisinde olabilirsin. Yardım etmekle mutlu olmak, bundan zevk almak ve ruhani anlamda iyileşme hissetmek; yardım almak konusunda da kolaylık yaşamana neden olabilir.

Uzanan ellerin amacını ve sevgisini hissettiğinde almaya ve kabullenmeye daha açık bir hale gelebilirsin. Haftanın ilk günüyle birlikte yaşacağın bu olumlu duygular sayesinde geleceğini sükunet üzerine şekillendirmeye odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...