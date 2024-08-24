25 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren maddi anlamda güçleneceksin. İş hayatında beklediğin adımlar peşi sıra gelecek. Terfi ya da maaşında iyileştirme ile birlikte finansal anlamda rahat bir nefes alacaksın. Ayrıca kişisel gelişim ve uzmanlık alanında ilerlemeye de odaklanırsan, dahil olduğun eğitim programları sayesinde kariyerine de yön verebilirsin.

Merkür retroda istisnai bir şekilde görülen Mars etkisi sayesinde güçlendiğin bir dönemdesin. Eğitim ve iş hayatı için elinden geleni ardına koymamalısın. Çünkü bu sayede tüm gelecek kaygılarından kurtulabilir ve istediğin hayata kavuşabilirsin.

Güzel haberlere bir yenisini daha eklemeye ne dersin? Yakın zamanda hiç beklemediğin bir aile mirası da seni bulabilir. Belki tanımadığın akrabaların da çıkabilir. Şansın yaver giderken ruhani şeylere ve inançlarına odaklanabilirsin. Dua ve dilek ile olumlu giden süreçleri destekleyebilirsin. Ayrıca bu dönemde ağzından çıkanlara da dikkat edersen iyi edersin. Zira olumlu enerjiler olumluları, olumsuzlar ise olumsuzları getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...