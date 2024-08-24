25 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu Pazar gününü kendinle baş başa geçirmek isteyebilirsin. Biraz yalnız kalmak içine dönmek ve özünü bulmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Hatta ilişkilerindeki dengeyi de bu sayede sağlayabilirsin. Zira bazı eski dostluklara ara vermek bile gündeminde yer alabilir. Merkür retronun Mars'ın güçlü etkisi ile yeniden şekillendiği bu dönemde ilişkilerinde de önemli değişikliklerden söz etmek mümkün olabilir.

Bir anlık kararla özellikle seni dibe çeken dostluklarından ve aile bağlarından vazgeçebilirsin. Yalnızlaşmanın seni özgürleştireceği bir dönemdesin. Ancak aşkın seni yalnız bırakmayacağını da bilmelisin. Dün bu süreçte yanımda olan ve destekleyen kişi ruh eşin olabilir. E senden de bir itiraf ya da aşk ilanı gelebilir. Bu cesur hamlen huzurlu bir geleceğe ilk adımın olabilir, çünkü uzun süreli bir aşka yelken açıyorsun.

Tüm bunların dışında maddi sorunlarının da bittiğini söylemeliyiz. Eline geçecek toplu bir para ile ev alabilir ya da öz kaynaklarını artırabilirsin. Doğru yatırmaya yöneldiğinde emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...