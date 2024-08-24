25 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün uyarıları dikkate almalısın. Vakit nakittir diyerek hareket etmeli ve haftanın son gününde dahi durmamalısın. Merkür retronun Mars ile ilişkisi güçle enerjileri ortaya çıkaracak, elbette bu enerjiden sen de nasibini alacaksın. Kazandığın, hayattan dersler çıkardığın ve ilerlediğin bir gün seni bekliyor. Odaklandığın nokta yükseldiğin nokta olacak, bizden söylemesi!

Tam da bu noktada ilk olarak finansal konulara odaklanabilirsin. Maddi gücünü arttıracak yatırım planlarını ve stratejilerini belirleyebilirsin. Belki de önemli toplantılar ve görüşmeler yaparak gelecek haftanın yatırım süreçlerini planlayabilirsin. Bu aşamada iş hayatınla ilgili de bazı kararlar vermelisin. İşini büyütecek yatırımlar için yatırımcı desteği de bulabilirsin. Gözünü dört aç ve görüşmeler için bugünün iyi bir gün olduğunu unutma.

Haftanın son gününde kendine de zaman ayırman gerekiyor. Enerjini atmak için spora yönelebilirsin. Doğa ile baş başa kalmak, yürüyüş ve bisiklet sporları ile zihnini boşaltmak sana iyi gelebilir. Bu aşamada yanında kimin yer almasını istediğini de dikkatle karar vermelisin. Çünkü yolun sonunda aşk da olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...