25 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün iyileşme enerjisi ile dolup taşıyacaksın. Ruhen ve bedenen şifa bulduğunu hissedecek kendini daha iyi hissederken hayata da daha sıkı sarılacaksın. Zira Merkür retronun güçlü enerjisi ile birleşen Mars'ın gücü hayatını yoluna sokman konusunda sana yardımcı olacak. Ekonomik ve duygusal açıdan dengeli bir süreç seni bekliyor.

Tam da bu noktada iş hayatında yeni projelere imza atabilirsin. Yaratıcı fikirlerinle ortaya çıkardın projelerin biri bitmeden yenisine başlayabilir heyecanla ilerlemeye ve terfiye odaklanabilirsin. Rekabetçi yanların ortaya çıkarken karşında durmayı istemeyiz! Çünkü her zamanki gibi tüm dikkatini verdiğin işlerde başarılı olacağından eminiz.

Biraz da sosyal hayatından ve dostların dansöz etmeliyiz! Bu pazar günü bazı dostlarınla yüzleşebilirsin. Bildiğin bazı gerçekleri, büyük sırları ve yapılan yanlışları ortaya çıkarmak üzeresin. Tahammülün kalmayan insanların hayatından çıkmasının zamanı geldi. Yaşadığın ayrılıkların da seni güçlendireceğini unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...