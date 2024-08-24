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25 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:01

Kontrolü elinize alın! Peki 25 Ağustos Pazar gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ortakların ya da iş arkadaşlarını denetleme ihtiyacı duyabilirsin. Biraz kontrol arzusu biraz da içindeki şüphe ile hareket edebilir ve gizli kalmış bazı şeyleri ortaya çıkarabilirsin. Merkür retroda güçlü bir şekilde etkisini gördüğümüz Mars, seni uyarıyor olabilir! Yeni kararları almak zorunda kalabilirsin. Tam da bu aşamada cesur olmalı ve gerekiyorsa gerçekleri su yüzüne çıkarmaktan çekinmemelisin. 

Özellikle dikkat etmen gereken bir konu var ki o da birilerini korumak. Korumak istediğin kişilerin yaptığı hataların bedelini ödemek zorunda kalabilirsin. İzin ver herkes kendi suçunun cezasını çeksin. Tüm bu yaşananların ardından sektör değişikliği ya da ortaklarınla yol ayrımı üzerine konuşuyor olabiliriz. 

Bu süreçte en büyük destekçin ise ailen olacak. Aile işini yürütüyorsan ve bazı aile bireylerinle sorun yaşıyorsan dahi haklı olduğun fark edilecek ve destekleneceksin. Bu destekle birlikte liderliğini ilan edeceğine de eminiz. Görünen o ki zorlu anlardan başarı ile çıkan sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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