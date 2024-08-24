25 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ortakların ya da iş arkadaşlarını denetleme ihtiyacı duyabilirsin. Biraz kontrol arzusu biraz da içindeki şüphe ile hareket edebilir ve gizli kalmış bazı şeyleri ortaya çıkarabilirsin. Merkür retroda güçlü bir şekilde etkisini gördüğümüz Mars, seni uyarıyor olabilir! Yeni kararları almak zorunda kalabilirsin. Tam da bu aşamada cesur olmalı ve gerekiyorsa gerçekleri su yüzüne çıkarmaktan çekinmemelisin.

Özellikle dikkat etmen gereken bir konu var ki o da birilerini korumak. Korumak istediğin kişilerin yaptığı hataların bedelini ödemek zorunda kalabilirsin. İzin ver herkes kendi suçunun cezasını çeksin. Tüm bu yaşananların ardından sektör değişikliği ya da ortaklarınla yol ayrımı üzerine konuşuyor olabiliriz.

Bu süreçte en büyük destekçin ise ailen olacak. Aile işini yürütüyorsan ve bazı aile bireylerinle sorun yaşıyorsan dahi haklı olduğun fark edilecek ve destekleneceksin. Bu destekle birlikte liderliğini ilan edeceğine de eminiz. Görünen o ki zorlu anlardan başarı ile çıkan sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...