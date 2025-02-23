24 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, haftaya net bir duruş ve tavırla başlayabilirsin. Kendinden emin ve ne istediğini bilen duruşunla ikili ilişkilerde sınırlarını kolayca belirleyebilirsin. Mars'ın ileri hareketinden aldığın enerji ile kendini açıkça ifade edeceksin. Doğru iletişimle güçlenecek ve özgürleştiğini hissedeceksin.

İşte bu sayede üzerindeki her türlü baskıdan kurtulabilirsin. İş yerinde rakiplerinin ardında kalmaktan kurtulabilir, yöneticilerine karşı sesini daha yüksek çıkartabilirsin. Görünen o ki oyuna geri dönüyor, rekabetteki yerini alarak güçleniyorsun.

Netliğin ve kendini ifade etme şeklin sayesinde duygusal konularda da bir adım öne geçeceksin. İlişkilerde kontrolü karşı tarafa bırakmatan vazgeçecek daha dengeli bir konum tercih edeceksin. Artık sözünü söylemekten çekinmemelisin, sesini çıkarmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...