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24 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
23.02.2025 - 19:08

Hislerinizi takip edin! Peki 24 Şubat Pazartesi günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftaya duygusal başlayabilirsin. Hislerini ifade etmeye hazırsın. Bu dönemde kendini anlatmak da isteyeceksin. Tam da bu noktada bir hayli cesur olacak, kendi kurallarını koyacaksın. Hayatının sınırlarını belirlemenin tam zamanı. Çizdiğin net çizgileri kimse aşamayacak. Herkese haddini ve hududunu bildirmeye açıksın. 

Tüm bu gücü ve enerjiyi ise Mars'ın ileri hareketinden alacaksın. Sana verdiği motivasyon ile kendine sıkıca sarılacaksın. Sanıyoruz sonunda senin dönemin başlıyor... Kendinle ilgili konularda hırslı, kararlı ve net olabilirsin. Bugünden itibaren en çok kendini düşüneceğin de aşikar. Ne istediğini bilerek hareket et. 

Böylece özel hayatının dışında iş hayatında da keskin çizgilerin olabilir. Rakiplerinle mücadelede kimsenin bir şansı kalmayacak. Çünkü kişisel hedeflerin için her şeyi yapmaya hazırsın artık. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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