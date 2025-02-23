24 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftaya duygusal başlayabilirsin. Hislerini ifade etmeye hazırsın. Bu dönemde kendini anlatmak da isteyeceksin. Tam da bu noktada bir hayli cesur olacak, kendi kurallarını koyacaksın. Hayatının sınırlarını belirlemenin tam zamanı. Çizdiğin net çizgileri kimse aşamayacak. Herkese haddini ve hududunu bildirmeye açıksın.

Tüm bu gücü ve enerjiyi ise Mars'ın ileri hareketinden alacaksın. Sana verdiği motivasyon ile kendine sıkıca sarılacaksın. Sanıyoruz sonunda senin dönemin başlıyor... Kendinle ilgili konularda hırslı, kararlı ve net olabilirsin. Bugünden itibaren en çok kendini düşüneceğin de aşikar. Ne istediğini bilerek hareket et.

Böylece özel hayatının dışında iş hayatında da keskin çizgilerin olabilir. Rakiplerinle mücadelede kimsenin bir şansı kalmayacak. Çünkü kişisel hedeflerin için her şeyi yapmaya hazırsın artık. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...