24 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, haftaya güçlü bir motivasyon ve enerji ile başlayabilirsin. İçin içine sığmayan bir heyecanla harekete geçebilirsin. Mars'ın ileri harekete geçişi beraberinde seni de sürükleyecek ve iç güdülerini takip ederek hedeflerine ulaşmanı sağlayacaktır. Yeter ki içinden geleni yapacak cesareti yüreğinin derinlerinde keşfet.

Tam da bu noktada özellikle ertelediğin işler gündeminde yer alsın. Örneğin yeni bir iş kurma, iş değiştirme ya da en azından başvuru süreçleri için bir adım at. Böylece değişimi başlatabilir, kendin için daha iyisini gidip alabilirsin. Bir hayal kur, bir hedef belirle ve gözüne kestirdiğin noktaya doğru ardında dahi bakmadan yürü. İşte gerçek sen sonunda ortaya çıkıyor! Şimdi Koç dönemi başlıyor.

İçindeki bu enerji ile hobilerine, ilgi alanlarına ve kendine de zaman ayırmayı unutma. Uzun zamandır istediğin ama vakit bulamadığın her şey için artık yeterince enerjin var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...